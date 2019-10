Chủ mưu đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà ra đầu thú

Hòa BìnhLý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh) khi đầu thú đã khai được một phụ nữ thuê chở dầu cặn đi đổ với giá 7 triệu đồng.

Vũ bị Công an Hoà Bình xác định là chủ mưu, nghi phạm thứ ba trong vụ xả thải gây ô nhiễm nguồn nước của Nhà máy nước sạch sông Đà.

Những ngày qua, Vũ đã trốn qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng. Trưa 20/11 khi đang ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), Vũ ra đầu thú tại công an địa phương.

Tối 20/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong lời khai khi đầu thú, Vũ cho biết được người phụ nữ tên Trang nói công ty gạch của chị tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) có chất thải là dầu cặn muốn thuê đi đổ với giá 7 triệu đồng. Vũ nhận lời và ngày 6/10 thuê Đại và Thám đi xe tải đến công ty của Trang lấy dầu thải rồi chở về gửi ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Hai ngày sau, cả nhóm đánh xe tải lên khu vực vắng người ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ xuống nguồn nước sông Đà.

Nghi phạm Lý Đình Vũ. Ảnh: công an cung cấp.

Trước đó hai nghi phạm khác được cho là do Vũ thuê lái xe đổ dầu thải gây ô nhiễm nhà máy nước sạch sông Đà là Nguyễn Chương Đại (25 tuổi, quê Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (33 tuổi, quê Lạng Sơn) đã bị Công an tỉnh Hoà Bình bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đại và Thám khai, ngày 6/10 hai người được Vũ thuê lái xe ôtô tải đi từ Bắc Ninh đến một công ty ở Phú Thọ lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa, tổng dung tích khoảng 10 m3. Ngày 8/10, Đại, Thám và Vũ lái xe tải và xe bốn chỗ, đưa chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, đổ trộm rồi bỏ trốn.

Nguồn nước ô nhiễm dầu thải từ khe núi huyện Kỳ Sơn chảy về kênh dẫn nước. Ảnh: Bá Đô.

Hành vi của ba nghi can khiến nước sạch của nhà máy nước sông Đà bị ô nhiễm, gây đảo lộn cuộc sống của hơn 250.000 hộ gia đình ở nhiều quận nội thành Hà Nội. Từ phản ánh của người dân, ngày 11/10, Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước xét nghiệm. Ngày 15/10, nhà chức trách cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren và khuyến cáo người dân "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".

Ngày 16/10, Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường, theo điều 235 Bộ luật Hình sự 2015. Công an Hòa Bình tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng Bộ Công an xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho thành phố Hà Nội.