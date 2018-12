Chiếc bếp than giúp giải mã xác loã thể của người đàn bà

Cái chết bí ẩn của nữ giáo viên có 5 tình nhân

8h tối 25/11/2014, cảnh sát huyện Thái An, tỉnh Sơn Đông nhận được tin báo bà Lưu Huệ Quyên chết tại bếp trong tình trạng lõa thể.

Hiện trường vụ án tương đối phức tạp. Toàn bộ quần áo của nạn nhân đều nằm dưới đất, ở xung quanh, không có dấu vết giằng xé. Quần áo dài nằm bên phải thi thể, đồ lót thì nằm ở bên trái. Một ống quần dài bị lộn ngược, trong khi ống quần còn lại vẫn bình thường. Hai chiếc tất được nhét vào chiếc giầy chân trái, dây buộc tóc được tìm thấy trong giầy chân phải.

Trên bàn uống nước có một bộ ấm chén, trong ấm có nước trà đã nguội lạnh. Năm chiếc chén úp trên khay, ba chiếc khác ngửa trên bàn, nước trà uống thừa đã được đổ vào thùng rác dưới gầm bàn. Cảnh sát nhận định, một mình bà Quyên không cần đến ba chiếc chén, cần phải có hai người khác từng xuất hiện trong phòng này.

Một chiếc ấm đun nước bằng nhôm đặt trên bếp than, nước trong ấm đã cạn sạch, thân ấm bị nhiệt độ làm cho biến dạng. Trên kệ bếp có một chiếc mâm, trong mâm có một số sủi cảo đã làm xong, ngoài ra vẫn còn vỏ và nhân sủi. Vậy là bà Quyên đang làm sủi cảo và đun nước thì xảy ra chuyện bất trắc.

Bà Quyên năm nay 45 tuổi, có chồng và con trai. Cả chồng và con bà đều đi làm thuê ở xa, bà ở nhà một mình. Hàng xóm cho biết buổi trưa vẫn nhìn thấy bà đi đổ rác, không nhìn thấy có người nào vào nhà bà. Chồng bà là Vương Lôi gọi điện cho vợ lúc 4h chiều, đến tối gọi lại không có người nghe máy nên mới nhờ bố mẹ vợ ở cùng thôn đến xem.

Đồ đạc trong nhà không bị lục lọi, không bị mất thứ gì. Điện thoại di động đặt trên bàn, trong túi áo nạn nhân có hơn một trăm tệ. Khả năng giết người cướp của bị loại trừ.

Theo CCTV, do bà Quyên ít giao tiếp nhưng cũng không có thù oán với ai, cảnh sát loại trừ đây là một vụ giết người vì thù hận. Kết hợp với hiện trạng tử vong của nạn nhân, cảnh sát nghiêng về giả thiết đây là vụ cưỡng hiếp, giết người.

Hung thủ có thể là người quen vì đã ngồi uống trà với nạn nhân. Tuy nhiên quần áo của nạn nhân không hề bị xé, vì vậy cũng có thể là nạn nhân tự nguyện. Bà Quyên quanh năm ở nhà một mình, nếu có tình nhân thì cũng không có gì lạ, án mạng có thể xảy ra vì mâu thuẫn nào đó.

Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là giả thiết, lúc này cảnh sát cần làm rõ hai vấn đề: Nguyên nhân tử vong là gì, và nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết hay không. Muốn trả lời hai câu hỏi này thì phải khám nghiệm tử thi nhưng gia đình nạn nhân lại phản đối quyết liệt.

Theo quy định của pháp luật, khi có người tử vong bất thường, cảnh sát được quyền khám nghiệm tử thi, kể cả khi người nhà phản đối. Nhưng xét đến tâm tình của gia đình nạn nhân lúc này, cảnh sát vẫn quyết định thuyết phục chứ không cưỡng chế. Trong lúc chờ gia đình đồng ý cho khám nghiệm, việc điều tra vẫn được tiến hành.

Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của nạn nhân không có cuộc gọi lạ. Sao kê từ nhà mạng cũng cho kết quả tương tự. Tại hiện trường không tìm thấy dấu vân tay hay dấu giầy lạ, trên ba chiếc chén đều chỉ có vân tay của nạn nhân. Toàn bộ đàn ông khỏe mạnh trong thôn đều ra thành phố làm thuê, ở nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ, không có bằng chứng nào cho thấy nạn nhân có quan hệ tình cảm với ai khác. Khu vực nhà bà Quyên không có camera, nhưng ở cổng thôn thì có. Tất cả mọi người ra vào thôn đều phải đi qua cổng. Cảnh sát trích xuất camera tại đây, nhưng trong ngày không có người lạ nào xuất hiện.

Điều tra về chồng của nạn nhân, cảnh sát nhận thấy quan hệ không quá thân mật nhưng cũng không có mâu thuẫn gì. Lôi không có quan hệ tình cảm bên ngoài nên không tồn tại khả năng giết vợ để đến với tình nhân. Bà Quyên không mua bảo hiểm, khả năng giết vợ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm cũng bị loại trừ.

Từ việc Vương Lôi cho biết tính vợ thiếu kiên nhẫn, khi pha trà thường rót liền vài chén ra cho nguội rồi uống một thể, cảnh sát cho rằng có thể không phải nhà có khách mà cả ba chén trà đều nạn nhân.

Việc điều tra đi vào bế tắc. Trong lúc này trong thôn xuất hiện đủ loại tin đồn khó nghe về cái chết của bà Quyên. Cuối cùng gia đình nạn nhân cũng đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Trên người nạn nhân không có vết thương, nhưng một vùng da trước ngực có màu đỏ tươi.

Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là bị bỏng lạnh hoặc ngộ độc khí CO (carbon monoxide). Nhiệt độ ngoài trời ngày 25/11 là khoảng 5 độ C, trong nhà ấm hơn nên không thể bị bỏng lạnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tỉ lệ bão hòa CO của hemoglobin trong máu nạn nhân lên tới 41%.

CO là chất khí độc không màu, không mùi, không gây kích ứng nên rất khó phát hiện. Hemoglobin là huyết sắc tố trong hồng cầu, có chức năng vận chuyển oxy từ phổi đến tế bào và CO2 từ tế bào về phổi. Khi hít vào phổi, CO liên kết với hemoglobin trong hồng cầu tạo thành HbCO rất bền vững. Hemoglobin đã bão hòa CO không thể chuyên chở oxy đến tế bào khiến bị khó thở. Khi tỷ lệ bão hòa CO của hemoglobin lên tới 40% sẽ dẫn đến tử vong.

Xem xét chiếc bếp than tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ống khói bị tắc. Khi làm thí nghiệm chất bếp than lên, khói từ bếp nhanh chóng lan ra khắp phòng. Cảnh sát kết luận đây không phải vụ án mạng mà là vụ ngộ độc khí than ngoài ý muốn. Gia đình nạn nhân không đồng tình cho rằng cảnh sát không thể tìm được hung thủ giết người nên dùng lý do này để đối phó, nếu không tại sao nạn nhân lại cởi hết quần áo giầy tất ra?

Ban chuyên án cũng không thể trả lời câu hỏi này, vì thế phải nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế. Theo đó, khi ngộ độc khí than, nạn nhân có thể xuất hiện ảo giác dẫn đến các hành động dị thường, trong trường hợp này là cởi hết quần áo.

Trước các dẫn chứng khoa học do chuyên gia y tế đưa ra, người nhà nạn nhân đã hiểu được vấn đề và tin tưởng kết luận của ban chuyên án.

Khang Diệp