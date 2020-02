Hải PhòngBị đòi tiền nợ, Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, xã Lê Lợi, huyện An Dương) đã chém chết chủ nợ, đốt xác phi tang, chiều 22/2.

Theo công an huyện An Dương, khoảng 17h chiều, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) đến nhà Tuấn đòi nợ. Hai bên xảy ra xô xát. Tuấn dùng dao chém anh Lâm gục chết trong nhà.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Giang Chinh.

Gây án xong, Tuấn dọn hiện trường, bỏ xác vào thùng phi và mua xăng về đốt sau nhà. Khi người dân phàn nàn mùi khét lẹt, lửa khói bốc cao, Tuấn giải thích "đốt quần áo rách". Ngay sau đó, nghi phạm bỏ trốn.

23h cùng ngày, hàng chục cảnh sát điều tra đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt Tuấn.