Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt

Ông Đặng Anh Tuấn bị cáo buộc không tham mưu cho Bộ trưởng xử lý việc tổ chức đánh bạc trực tuyến của công ty bình phong CNC.

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Anh Tuấn (49 tuổi, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Việc bắt ông Tuấn nằm trong diễn biến điều tra giai đoạn hai vụ án đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức, có bảo kê của cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Công an và kiểm sát viên tỉnh Phú Thọ rời trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông lúc 15h30, kết thúc khám xét nơi làm việc của ông Tuấn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tháng 10/2016, đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương điều hành có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club. Đoàn đề xuất biện pháp xử lý nhưng ông Tuấn với cương vị Chánh thanh tra đã không tham mưu để Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo xử lý.

Không phải là thành viên đoàn kiểm tra, ông Tuấn "vì ý thức chủ quan của cá nhân" đã đề xuất Bộ trưởng cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý.

Công an Phú Thọ cho rằng việc làm của ông Tuấn đã khiến hành vi tổ chức đánh bạc của CNC kéo dài cho tới khi bị Công an Phú Thọ triệt phá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: báo Thanh tra

Ông Tuấn, 49 tuổi, giữ chức Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông từ tháng 4/2015. Trước đó, ông làm Vụ trưởng Pháp chế, Phó cục trưởng Cục thông tin đối ngoại của Bộ.

Phiên phúc thẩm mở đầu tháng 3 khép lại giai đoạn một của vụ án đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm, dưới sự bao che của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC online) đã tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản.

Trong 92 bị cáo, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa nhận 10 năm tù; Nguyễn Văn Dương bị phạt 9 năm tù, Phan Sào Nam lĩnh 5 năm tù.

Trong 12 kiến nghị của Hội đồng xét xử có việc tiếp tục điều tra trách nhiệm của các cá nhân, Bộ Thông tin Truyền thông và cơ quan liên quan có chức năng quản lý lĩnh vực viễn thông nhưng không kiểm tra, phát hiện kịp thời; khi phát hiện không kiên quyết xử lý, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

