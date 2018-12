Cảnh sát 'diễn' lại vụ va quệt xe dẫn tới hỗn chiến

Súng nổ trong hỗn chiến trước quán karaoke, ba người bị thương

Chiều 19/9, Công an thành phố Vinh đưa Chu Đức Gu Lít (26 tuổi) tới quán karaoke Quán Lau ở phường Trường Thi (Vinh, Nghệ An) để thực nghiệm điều tra. Lít là một trong nhiều nghi phạm vụ hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke Quán Lau hôm 13/9, vừa tới công an đầu thú.

Tại hiện trường thực nghiệm, nghi phạm Lít cùng 3 người khác (do công an đóng thế) đã mô phỏng diễn biến va quệt xe, xô xát giữa hai bên. Đây là những tình tiết để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ vụ án.

Chu Đức Gu Lít (áo phông xanh đen, bên trái) mô phỏng lại cảnh xô xát. Ảnh: Hải Bình.

Cảnh sát xác định, đầu giờ chiều 13/9, anh Nguyễn Đình Trung (37 tuổi) và Nguyễn Đình Bình (32 tuổi) cùng nhóm bạn ba người rời phòng hát karaoke Quán Lau. Hơn 15h chiều cùng ngày, hát xong, anh Trung lái ôtô Huyndai biển Nghệ An chở cả nhóm bạn đi từ hầm gửi xe của quán ra đường thì va quệt với xe Toyota Yaris do Chu Đức Gu Lít điều khiển đang đậu ở sân quán.

Sau va quệt, anh Bình rời xe tới chủ đích bắt tay Lít để thông cảm rồi tiếp tục quay trở lại xe đậu cách quán vài chục mét. Khoảng 10 phút sau, anh Trung, anh Bình và một người bạn xuống xe đi đến gặp Lít đang đứng ở sân quán karaoke, sau đó hai bên xảy ra xô xát.

Hậu quả anh Trung và Bình bị nhóm của Lít tấn công bằng dao, súng và đá gây thương tích nặng. Các nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an thành phố Vinh đã thu thập chứng cứ, lời khai nạn nhân và nhân chứng. Nhóm nghi phạm liên quan được làm rõ.

Trần Hùng Dũng (áo xanh bên trái) và Đại đang bị cơ quan công an truy lùng. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh), cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh truy bắt đặc biệt hai nghi phạm chính đang bỏ trốn là Trần Hùng Dũng (32 tuổi, trú phường Trường Thi) và Đặng Văn Đại (32 tuổi, trú phường Quán Bàu, thành phố Vinh). Cơ quan điều tra cũng kêu gọi người dân phát giác được hai nghi phạm thì trình báo.

Thực nghiệm hiện trường vu hỗn chiến trước quán karaoke

Hải Bình