Cảnh sát cơ động sẽ có Trung đoàn Không quân, Kỵ binh

Trung đoàn Không quân công an được trang bị trực thăng để truy đuổi tội phạm, còn Trung đoàn Kỵ binh dùng ngựa để thực hiện các nghi thức.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về Dự thảo báo cáo tác động chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thay thế cho Pháp lệnh Cảnh sát cơ động hiện nay, trong đó có nội dung về việc tăng thêm một số tổ chức mới như: Thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kị binh...

Trao đổi với VnExpress, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) - Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Công an đã ký phê duyệt xây dựng cơ cấu, chức năng tổ chức của Trung đoàn Không quân thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và phối hợp với quân đội để huấn luyện cảnh sát cơ động đặc nhiệm được trang bị, sử dụng trực thăng cảnh sát để truy bắt tội phạm và xử lý các tình huống đảm bảo an ninh trật tự. "Việc thành lập Trung đoàn này sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới", đại diện của K02 nói.

Cảnh sát cơ động diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Ngọc Thành.

Tuy nhiên, để Trung đoàn Không quân đi vào hoạt động cần phải hoàn thiện nhiều vấn đề như đào tạo con người, trang bị, hiện đại hóa phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ. "Việc này cũng cần sự chấp thuận của Thủ tướng, Quốc hội", đại diện K02 nhấn mạnh.

Về Trung đoàn Kỵ binh, lãnh đạo K02 cho biết đây là ý tưởng mới. Trung đoàn này sẽ sử dụng động vật, chủ yếu là ngựa để phục vụ công tác chiến đấu với tội phạm và thực hiện nghi thức, nghi lễ. "Hiện nay, K02 cũng có đơn vị huấn luyện động vật như chó nghiệp vụ, vì vậy Trung đoàn Kỵ binh cũng có thể hoạt động tương tự", vị này nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo K02, việc thành lập Trung đoàn Kỵ Binh chưa thể thực hiện được ngay trong tương lai gần do phụ thuộc các yếu tố như giống ngựa và kinh nghiệm nuôi, chăm sóc, huấn luyện.

Đánh giá về những kế hoạch này của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, nếu điều kiện kinh tế cho phép thì việc thành lập Trung đoàn Không quân, trang bị trực thăng vũ trang cho cảnh sát cơ động để trấn áp tội phạm cũng rất cần thiết.

Theo tướng Hồng, "hiện nay tội phạm ma túy và nhiều loại tội phạm mới rất manh động và có phương tiện hiện đại, nên việc trang bị cho cảnh sát trực thăng vũ trang để xử lý các tình huống khẩn cấp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn". Nếu có trực thăng, khi cần lập tổ tác chiến nhanh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa để đấu tranh với tội phạm sẽ giúp rút ngắn thời gian và công sức cho cảnh sát. "Tuy nhiên việc thành lập Trung đoàn không quân này cũng cần phải xem xét thấu đáo, làm sao để phù hợp với hoàn cảnh thực tế nhất", tướng Hồng nhấn mạnh.

Với Trung đoàn Kỵ Binh, tướng Hồng cho rằng quân đội đã cấp ngựa cho cán bộ, chiến sĩ tuần tra biên phòng ở vùng núi nên cũng có thể cân nhắc cấp loại động vật này cho công an. Tuy nhiên, việc thành lập riêng Trung đoàn Kỵ Binh là chưa cần thiết.