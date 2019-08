Cảnh sát bị nghi can ma túy ném lựu đạn

TP HCM - trinh sát truy đuổi sát xe Bùi Tấn Phát, kẻ mang 2 kg ma túy đá và 10.000 viên thuốc lắc đi tẩu tán, bị hắn ném lựu đạn chống trả.

Ngày 19/8, Công an TP HCM bắt giam Bùi Tấn Phát và 9 đồng phạm trong đường dây do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi, ngụ Phú Thọ) cầm đầu về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Nhà chức trách thu giữ của băng nhóm này 12,6 kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (17 kg), súng, đạn, 2 ôtô, 60 triệu đồng... cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Bị can Vũ Ngọc Vân. Ảnh: Quốc Thắng.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh phát hiện đường dây ma tuý của Vân, xác lập chuyên án. Sau thời gian dài đeo bám qua nhiều tỉnh thành, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an TP HCM và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) lên kế hoạch triệt phá.

Rạng sáng 21/6, trinh sát bám theo chiếc ôtô chở ma tuý từ tỉnh Quảng Bình vào giao cho Bùi Văn Điệp (39 tuổi) tại quận 9, TP HCM - người cung cấp ma túy cho Vũ Ngọc Vân. Khi chiếc xe vừa đến đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, cảnh sát vây bắt, thu giữ nhiều chất cấm.

Lựu đạn Phát ném vào cảnh sát truy đuổi. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng lúc, các mũi trinh sát khác bắt Vũ Ngọc Vân cùng lượng lớn ma túy. Phát hiện nhiều đàn em của Vân đang mang ma túy đi giấu, cảnh sát đuổi theo bắt được hai người cùng 12,5 kg hàng đá. Nhóm trinh sát cũng đuổi theo Bùi Tấn Phát cùng một nghi can mang theo balô có 2 kg hàng đá và 10.000 viên thuốc lắc đi tẩu tán.

Phát hiện cảnh sát truy đuổi sát phía sau, Phát ném lựu đạn M67 (của Mỹ) rồi rẽ vào các con hẻm nhỏ trốn thoát. Tuy nhiên, 6 ngày sau Phát bị bắt giữ. "Trời tối, mưa, đường trơn khiến trinh sát đeo bám chúng rất khó khăn. Quả lựu đạn Phát ném văng vào bãi cỏ mềm, cò không kéo nên không nổ", đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (Trưởng Công an quận Bình Thạnh) cho biết.

Ma tuý đá thu được của băng ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp.

Ban chuyên án tiếp tục khám xét căn hộ chung cư Millennium trên đường Bến Văn Đồn, quận 4, và tại căn nhà trên đường Tôn Đản, thu giữ thêm 48 bánh heroin, súng Retay P114 và 5 viên đạn.

Lãnh đạo Công an TP HCM hôm nay gửi thư khen Ban chuyên án.

Quốc Thắng