Cảnh sát áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt

AnhCảnh sát London sẽ triển khai công nghệ nhận dạng khuôn mặt thời gian thực để “trấn áp tội phạm nghiêm trọng”.

Trong thông báo ngày 24/1, Sở Cảnh sát London cho biết sẽ đưa camera với công nghệ nhận dạng thời gian thực vào hoạt động.

Camera với công nghệ nhận dạng khuôn mặt thời gian thực được lắp đặt tại nơi đông người. Ảnh: Sianberry.

Trước đó, công nghệ này đã được cảnh sát Anh thử nghiệm tại thủ đô London và một số nơi. Kết quả cho thấy 70% nghi phạm bị truy nã sẽ bị phát hiện khi đi qua camera, trong khi tỷ lệ báo động sai là 1/1000.

Trước mắt, camera với công nghệ trên sẽ được lắp đặt ở khu vực đông người như trung tâm thương mại lớn, sự kiện thể thao hoặc âm nhạc, hoặc tại nơi có tỷ lệ tội phạm cao. Mỗi lần vận hành camera sẽ kéo dài 5-6 tiếng. Để đảm bảo minh bạch, cảnh sát sẽ đặt biển báo và phát tờ rơi thông báo tại nơi lắp đặt camera.

Theo Nick Ephgrave, trợ lý giám đốc Sở Cảnh sát London, công nghệ mới không thay thế nhiệm vụ của cảnh sát vì cảnh sát viên vẫn sẽ phải tiếp cận đối tượng để xác minh trực tiếp sau khi nhận được thông tin từ phần mềm. Vị này cũng chỉ ra công nghệ trên còn có thể được dùng để mau chóng tìm kiếm tung tích người mất tích và trẻ nhỏ, bên cạnh truy tìm tội phạm.

Theo The New York Times, công nghệ sắp được triển khai của Sở Cảnh sát London sẽ vượt xa nhiều hệ thống nhận dạng khuôn mặt khác, vốn chỉ đối chiếu ảnh tĩnh với kho dữ liệu để xác minh đối tượng. Trong khi đó, hệ thống nhận dạng thời gian thực có thể lập tức phát hiện đối tượng trong danh sách cần theo dõi ngay khi xuất hiện trên camera.

Nơi lắp đặt camera nhận dạng khuôn mặt sẽ có biển báo. Ảnh: Sianberry.

Động thái trên của Sở Cảnh sát London được đưa ra trong bối cảnh tội phạm dùng dao tại thành phố này đạt mức kỷ lục. Theo Phòng Thống kê quốc gia Anh, từ tháng 9/2018 tới tháng 9/2019, hơn 15.000 vụ phạm tội bằng dao xảy ra tại London.

Sự thay đổi chiến thuật của Sở Cảnh sát London được cho là sẽ làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư nhưng Nick Ephgrave cho biết cảnh sát London có "nghĩa vụ" sử dụng công nghệ mới để đảm bảo an ninh.

Quốc Đạt (Theo The Evening Standard, The New York Times, BBC)