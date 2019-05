Cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị bắt quả tang tống tiền

Một thành viên đoàn thanh tra bị cáo buộc có hành vi đe dọa, tống tiền đơn vị nhà nước bị thanh tra.

Ngày 19/4, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hoá, xác nhận cơ quan an ninh điều tra vừa bắt một cán bộ thanh tra tỉnh với cáo buộc có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Danh tính nghi can và số tiền tang vật chưa được công bố.

Trụ sở thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.

Khoảng 15h ngày 18/4, cơ quan công an nhận được tố giác về một thành viên trong đoàn công tác thuộc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có hành vi đe doạ, tống tiền một cơ quan nhà nước tại huyện Thiệu Hoá. Người này đang nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Một nguồn tin cho hay, đoàn thanh tra gồm năm người, đang thực hiện công tác thanh tra về ngân sách và đầu tư, xây dựng cơ bản nhiều cơ quan, doanh nghiệp tại huyện Thiệu Hóa. Ông Vũ Đình Quế, Phó chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, xác nhận cơ quan này có cử đoàn thanh tra về lên huyện Thiệu Hóa công tác.

Chiều nay, lực lượng chức năng khám xét một số phòng làm việc tại trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 17h30, xe cảnh sát cùng nhóm cán bộ mặc sắc phục công an rời khỏi trụ sở cơ quan này mang theo một số cặp tài liệu.