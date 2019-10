Cán bộ giáo dục nhận một tỷ đồng khi nâng điểm thi

Sơn LaBị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nâng điểm cho 4 thí sinh, mỗi người 24-27 điểm và nhận "trả ơn" hơn một tỷ đồng.

Chiều 15/10, mở đầu phiên xét hỏi trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, TAND tỉnh Sơn La cách ly 27 người làm chứng có mặt để đảm bảo tính khách quan theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Là người bị thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) cho rằng một số chỗ của cáo trạng chưa đúng sự thật nên đính chính. Bị cáo Nga sau đó đứng khom người, nhỏ giọng thừa nhận đã sai khi sửa chữa đáp án bài thi; sai khi xoá dữ liệu trong phần mềm theo chỉ đạo của Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Xuân Yến.

Trước kỳ thi THPT 2018, bị cáo Nga được ông Yến gọi vào phòng trao đổi về việc nâng điểm bà thi trắc nghiệm cho có một số con em trong cơ quan và một số người, trong đó có ông Hoàng Tiến Đức (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La). "Hiến kế" với sếp Yến, bị cáo Nga nói cần xoá đáp án trong bài thi sau đó tô lại theo đáp án đúng; không được niêm phong túi đựng bài thi và nhắc "muốn thành công phải có sự hỗ trợ của cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ".

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga tại phiên toà chiều 15/10. Ảnh: Phạm Dự.

"Sau đó bị cáo trực tiếp nhận thông tin của những ai để sửa điểm", HĐXX truy vấn. Bà Nga trình bày, trước và trong thời gian chấm thi, bà trực tiếp nhận thông tin nhờ nâng điểm cho 39 thí sinh.

Bà khai nhận của em dâu Đinh Thị Lan nhờ nâng điểm cho con trai, ông Trần Văn Phúc (Hiệu trưởng trường THPT Cò Nòi) nhờ nâng điểm cho hai thí sinh. Bà Nga còn nhận danh sách 8 thí sinh cần nâng điểm từ ông Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng phòng Trung học phổ thông) và nhận trực tiếp của ông Nguyễn Duy Hoàng (Phó Giám đốc Sở giáo dục Sơn La) thông tin về con gái ông Hoàng.

Bà Nga tiếp tục nhận của anh Trần Văn Điện (cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên thành phố Sơn La) thông tin về bốn thí sinh. Trong số này, ba trường hợp nhờ nâng 24 điểm, một người 27 điểm.

"Bị cáo có thoả thuận vật chất với người nhờ nâng điểm không?", HĐXX hỏi. Bà Nga đáp "không thoả thuận gì" mà trong số những người nhờ nâng điểm chỉ có anh Điện tự nói: Một gia đình thí sinh sẽ trả ơn 350 triệu đồng, ba trường hợp còn lại mỗi gia đình 230 triệu đồng. Hiện một tỷ đồng từ số tiền đã nhận đã được bà Nga nộp cho cơ quan điều tra.

Với các trường hợp còn lại, bị cáo trả lời "chỉ giúp đỡ không công". "Giúp đỡ vì lý do gì?", chủ toạ lớn giọng. Bà Nga đáp rằng "vì quan hệ cấp trên, cấp dưới trong cơ quan và là quan hệ bạn bè trong cuộc sống".

Ngày 15-20/10, TAND tỉnh Sơn La xét xử 8 người bị cáo buộc "vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ" đã cùng nhau nâng điểm cho 44 thí sinh trong các ngày từ 29/6 đến 3/7/2018. Các bị cáo gồm: ông Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý.