Các cựu sếp Vinashin khai chia nhau 105 tỷ đồng lãi ngoài như thế nào?

Riêng khoản chi cho các sếp tại Vinashin đi chúc Tết đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

Chiều 10/6, TAND Hà Nội thẩm vấn bị cáo Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, về chủ trương gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank.

Cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin Nguyễn Ngọc Sự.

Ông Sự khai, giai đoạn 2008-2010, Vinashin có nguy cơ phá sản nên Nhà nước đưa ra giải pháp tái cơ cấu, sáp nhập về Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Sau đó, Vinashin tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN, 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu. Vinashin đã sử dụng một số lượng tiền lớn trích ra ở hai khoản này để gửi vào Oceanbank.

Theo cáo trạng, từ 8/11/2010 đến 31/10/2014, Vinashin đã phát sinh hơn 2.500 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank với tổng số gần 109.000 tỷ đồng và hơn 181 triệu USD. Lãi phát sinh tương ứng theo tiền gửi là hơn 1.000 tỷ đồng, cùng gần 30.000 USD.

Thời điểm đó, ông Hà Văn Thắm (chủ tịch HĐQT Oceanbank) gặp bị cáo Sự để nói về việc chi lãi ngoài cho các khoản tiền gửi của Vinashin vào Oceanbank. "Bị cáo có nói với Hà Văn Thắm, tôi với anh cùng là chủ tịch nên việc này giao cho tổng giám đốc và kế toán trưởng", ông Sự trình bày.

Sau đó, qua trao đổi không chính thức, ông Sự cùng Trương Văn Tuyến (nguyên tổng giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (nguyên phó tổng giám đốc) giao cho Trần Đức Chính (nguyên kế toán trưởng) đảm nhiệm việc nhận tiền từ Oceanbank.

Theo cáo buộc, từ 2/2011 đến 10/2014, ông Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng do Oceanbank chi lãi ngoài cho Vinashin. Số tiền này được Oceanbank chi thực tế trên 400 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Vinashin phát sinh từ 1/2011 đến 6/2014. Khoản tiền nhận lãi ngoài này, ông Chính bỏ ngoài sổ sách của Vinashin.

Trước tòa, ông Chính khai "điểm đến" của 105 tỷ đồng nhận từ Oceanbank. Cụ thể: đưa cho ông Sự trực tiếp tại nhà hơn 50 tỷ đồng; ông Tuyến 15 tỷ đồng; ông Sơn 7,5 tỷ đồng; bản thân bị can hưởng 10 tỷ đồng.

Khoản tiền còn lại, ông Chính cho biết, theo chỉ đạo, trong 3 năm (2012-2014) đã chi 15 tỷ đồng cho lãnh đạo Vinashin đi chúc Tết, các phòng ban đi đối ngoại tết, chi tết cho nhân viên Ban tài chính kế toán. Trong đó, Chính đưa cho ông Sự chúc Tết âm lịch 600.000 USD (tương đương 13 tỷ đồng); ông Tuyến 400 triệu đồng trong hai năm (2012-2013).

Ngoài ra, Chính còn chi tiền để văn phòng "lì xì" ông Sự vào các dịp Tết Nguyên đán mỗi năm khoảng 80 triệu đồng; ông Tuyến 20 triệu... Cũng trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2014, vào các dịp Lễ, Chính còn chi cho ông Sự hơn 2,5 tỷ đồng để đi ngoại giao, hội họp.

Đối chất tại tòa, ông Sự khai chỉ nhận tổng cộng ba lần là hơn 8 tỷ đồng. Ông Sự cho rằng, chỉ biết khoản tiền đó là do Oceanbank chi lãi ngoài, bản thân "không có ý đồ chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng Chính đưa". Sau khi biết đó là hành vi phạm pháp, bị cáo và gia đình đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Cựu Phó tổng giám đốc Vinashin Phạm Thanh Sơn khai, khi được cơ quan công an thông báo nhận 7,5 tỷ đồng nguồn tiền từ Oceanbank do Chính đưa, bị cáo "rất bất ngờ". Phủ nhận việc được Chính đưa 7,5 tỷ đồng, bị cáo Sơn chỉ thừa nhận, có lần Chính qua phòng làm việc và đưa 1,2 tỷ đồng nhưng do "ngờ ngợ nên không chi tiêu, chỉ để lại văn phòng".

Bị cáo Trương Văn Tuyến (nguyên tổng giám đốc Vinashin) cũng phủ nhận lời khai của Chính đưa cho mình số tiền 15 tỷ đồng và cho biết thực tế chỉ nhận 3,5 tỷ. "Khi Chính đưa, bị cáo biết đó là tiền ngoài sổ sách nhưng không biết nguồn gốc từ đâu", ông Tuyến khai.

Tuy nhiên khi được tòa gọi hỏi, ông Chính vẫn khẳng định, ông Sự, Tuyến và Sơn biết rất rõ nguồn tiền: "Anh Tuyến là người chỉ đạo bị cáo đến ngân hàng để nhận".

Bị cáo Chính còn khẳng định được cấp trên chỉ đạo, sử dụng khoản tiền trên vào các dịp lễ và lần nào bị cáo cũng trình để ông Sự, Tuyến phê duyệt. "Mong tòa làm rõ việc chia tiền. Bị cáo chỉ được anh Sự chia cho 10 tỷ đồng", ông Chính nói.

Ngày mai tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo Sự, Tuyến, Sơn và Chính để làm rõ tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.