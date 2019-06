Bộ Xây dựng chưa liên lạc được với đoàn thanh tra tại Vĩnh Phúc

Thanh tra Bộ Xây dựng đến sáng nay chưa có thông tin về nhóm cán bộ bị Công an Vĩnh Phúc lập biên bản do nghi "vòi tiền".

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết đến 16h ngày 14/6, hết 48 tiếng từ khi đoàn cán bộ bị lập biên bản, đơn vị sẽ có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận với VnExpress: 5 thành viên đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đang phải làm việc tại trụ sở công an tỉnh. Hôm nay, đơn vị sẽ mời lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng đến trụ sở.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ chối xác nhận nhóm cán bộ thanh tra trên có bị tạm giữ hay không cũng như lý do của việc lập biên bản hôm 12/6. "Sự việc đang trong quá trình điều tra. Cơ quan công an sẽ thông báo chính thức trong cuộc họp báo dự kiến vào tuần sau", vị đại diện nói.

Một số cán bộ UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, chiều 12/6, công an tỉnh đưa các cán bộ thanh tra từ ôtô đậu ở trước cổng đi vào phòng làm việc của đoàn thanh tra tại trụ sở huyện. "Công an thu, niêm phong tài liệu trong chừng 30 phút rồi tất cả rời đi", một cán bộ kể.

Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, địa phương không được cơ quan công an báo trước việc này nên khá bất ngờ. Cuộc thanh tra của Bộ Xây dựng diễn ra trong 45 ngày và dự kiến vài hôm nữa kết thúc. Trong quá trình này, việc chọn dự án hay vấn đề nào để thanh tra, đoàn không thông báo cho huyện.

Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: UBND huyện Vĩnh Tường

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà xác nhận chiều 12/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản về hành vi "vòi tiền" của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng khi làm việc tại huyện Vĩnh Tường. Đến chiều 13/6, Bộ chưa nhận được thông tin từ cơ quan công an.

Giữa tháng 4, theo kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt từ đầu năm, Thanh tra Bộ Xây dựng lập đoàn thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch tại 29 xã, thị trấn ở huyện Vĩnh Tường. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng, được giao làm trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra 4 nội dung: công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do các UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013-2018.

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà Chiều 13/6 bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Xây dựng nói về việc đoàn thanh tra bị lập biên bản. Video: Võ Hải