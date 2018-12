Bộ Công an khám nhà hai cựu chủ tịch Đà Nẵng

Cựu chủ tịch UBND Đà Nẵng cùng cựu trung tướng tình báo bị bắt

Sáng 18/4, nhà chức trách đã khám xét nơi ở của ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND Đà Nẵng giai đoạn năm 2006 đến 2011) tại con hẻm rộng trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Công an khám xét nhà cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Công an địa phương có mặt giữ gìn trật tự. Đại diện tổ dân phố được mời chứng kiến việc khám nhà. Căn nhà ba tầng của ông Minh tọa lạc trên một khu đất rộng, có sân vườn, tường rào xây cao.

Gần 13h, việc khám xét kết thúc sau hơn ba tiếng. Cánh cổng gỗ được mở, hai công an đi ra mang theo một hộp giấy màu đen, đi tiếp sau là một cán bộ mặc thường phục xách vali và đại diện Viện kiểm sát. Đoàn cán bộ làm nhiệm vụ sau đó nhanh chóng lên xe biển số 80B đứng chờ sẵn ở cửa.

Ông Minh không có mặt tại buổi khám nhà. Một phụ nữ đại diện cho gia đình làm việc với cơ quan chức năng.

Việc khám nhà ông Minh kết thúc sau hơn ba tiếng làm việc. Ảnh: Văn Đông

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến (chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến 2014) tại đường Ba Đình (quận Hải Châu), cạnh trụ sở Công an thành phố.

Những cán bộ khám xét đi trên xe biển công vụ, thực thi công việc đến 11h dưới sự bảo vệ của công an địa phương và sự chứng kiến của tổ trưởng dân phố.

Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) cho biết việc khám nhà các cựu quan chức cấp cao của Đà Nẵng do lực lượng của Bộ Công an triển khai. Công an thành phố không được mời tham gia, ngoại trừ công an phường Thạch Thang - nơi ông Chiến và ông Minh cư trú - được đề nghị đến giữ gìn trật tự.

Chiều 18/4, ông Nguyễn Điểu (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng), cho biết đang có mặt ở cơ quan đại diện của Bộ Công an (đường Nguyễn Huy Du, quận Sơn Trà) để cùng với một số người khác giải trình các vấn đề liên quan đến vụ án vừa khởi tố.

Cảnh sát cầm ra một hộp dán kín băng dính. Ảnh: Nguyễn Đông

Một ngày trước (17/4), ông Trần Văn Minh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bị khởi tố, bắt với cáo buộc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai (điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi) cũng bị khởi tố theo điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự nhưng được tại ngoại.

Trong ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Điểu (60 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng); Trần Văn Toán (nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng); Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng). Ba người này cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an phường có mặt bảo vệ trật tự để cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện khám nhà hai cựu chủ tịch UBND Đà Nẵng. Ảnh: Văn Đông

Bộ Công an cho hay 5 cựu quan chức Đà Nẵng bị khởi tố do liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm) "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Trốn thuế", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong giai đoạn 2006 đến 2014, lãnh đạo Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương bán nhiều nhà đất công sản, cũng như nhiều dự án. Kiểm tra các dự án, Thanh tra Chính phủ xác định Đà Nẵng làm thất thoát 3.400 tỷ đồng. Mới đây nhiều dự án nhà, đất công sản tại Đà Nẵng bị Bộ Công an điều tra và có liên quan đến đại gia bất động sản Phan Văn Anh Vũ.