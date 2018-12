Bộ Công an chỉ đạo ngăn chặn nạn mua bán bào thai

Ngày 25/12, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường điều tra các vấn đề liên quan mua bán bào thai. Bộ Công an nhận thấy tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn ra phức tạp, đặc biệt tại Nghệ An đã phát hiện việc mua bán bào thai (đưa phụ nữ có thai sang Trung Quốc sinh con rồi bán).

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triệt phá việc mua bán bào thai, môi giới mua bán người. Các vụ việc đã xảy ra trong đó có mua bán bào thai tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cần khẩn trương điều tra.

Việc kiểm soát, quản lý khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở cần được tăng cường. Theo yêu cầu của Bộ Công an, các đơn vị trong ngành cần rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật trong xử lý vi phạm liên quan mua bán bào thai.