Bị phạt vì tung tin 'nên chữa Covid-19 tại nhà'

Hà NộiNgười phụ nữ 29 tuổi trú quận Nam Từ Liêm bị xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai, khuyên chữa Covid-19 tại nhà.

Quyết định xử phạt hành chính theo điểm a khoản 3 điều 64 Nghị định 174/2013 được Công an quận Đống Đa đưa ra vào chiều 24/3.

Theo kết quả xác minh, ngày 17/3, người phụ nữ đăng tải lên Facebook cá nhân với nội dung cho biết dẫn nguồn từ một bác sĩ, trong đó nêu Covid-19 chủng mới làm cho bạn sốt, mệt mỏi, ho khan, ho khô và khó thở. Người lớn tuổi sẽ bị viêm họng và có thể ho ra máu. "Những người tử vong là vì không biết cách chữa chứ không phải virus quá nguy hiểm như mọi người nghĩ... Nếu bạn có điều kiện chữa ở nhà thì nên chọn chữa ở nhà thay vì vào bệnh viện. Vào viện mà họ không truyền nước biển cho bạn lúc nóng sốt thì bạn cũng chết".

Làm việc với nhà chức trách, người phụ nữ 29 tuổi thừa nhận đăng tin sai sự thật và gỡ bài viết, cam kết không tái phạm.

Thông tin sai sự thật về cách chữa Covid-19. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trong ngày 24/3, Công an huyện Phúc Thọ xử phạt 12,5 triệu đồng với một nam thanh niên tung tin thất thiệt về Covid-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, anh này dùng Facebook cá nhân đăng tải thông tin có người ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ nhiễm nCoV. Công an xác định nội dung này không chính xác.

Theo Công an Hà Nội, từ khi Covid-19 bùng phát, nhà chức trách đã phát hiện nhiều tài khoản Facebook, Youtube đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình diễn biến dịch bệnh, cách chữa không theo chỉ dẫn của Bộ Y tế hoặc thông tin sai lệch về các ca bệnh... Nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật do thiếu hiểu biết song có người tung tin để "câu like" để trục lợi cá nhân.

Đến 25/3, các lực lượng Công an Hà Nội đã xử phạt hơn 60 trường hợp tung tin sai về Covid-19 và triệu tập nhiều người đăng thông tin sai lệch.