Bị phạt 5 triệu đồng vì viết Facebook sai sự thật về sếp công an

Đăng ảnh hai nhóm thanh niên đánh nhau ở Thanh Hóa, Sơn viết trên Facebook rằng nạn nhân là trưởng công an huyện.

Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hoá) ngày 26/7 đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng với Lê Văn Sơn (19 tuổi, xã Thiệu Lý, Thiệu Hóa) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tối 23/7, tại tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Sơn chứng kiến rồi chụp ảnh, đưa lên Facebook cá nhân, viết: "Trưởng công an huyện Thiệu Hóa bị xúc hội đồng... các anh chơi lớn quá".

Trong hơn một giờ, dòng tin này nhận được hơn 600 lượt like, trên 100 lượt chia sẻ và gần 300 lượt bình luận với những lời lẽ khiếm nhã.

Bị Công an huyện Thiệu Hóa mời làm việc, Sơn thừa nhận do nhận thức còn hạn chế nên sau khi chứng kiến sự việc đã không kiểm chứng thông tin. Mục đích đăng tin nhằm để "câu like".

Ngoài bị xử phạt hành chính, Sơn còn bị yêu cầu đính chính, xin lỗi công khai trên Facebook cá nhân.