Ba người trúng đạn trong bữa cơm trưa

Thanh HóaÔng Lê Bá Tân (63 tuổi) cùng con trai và cháu gái đang ngồi ăn cơm thì một nhóm người ập đến nổ súng.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, khoảng 11h40 ngày 18/10, đám đông lăm lăm dao kiếm đã đập phá đồ đạc trong căn nhà ông Tân ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn. Sau loạt đạn, ông Tân bị thương ở vùng mặt, anh Lê Bá Huy (35 tuổi, con ông Tân) bị nhiều viên đạn găm vào vai trái và mặt, con gái 12 tuổi của anh Huy bị đạn găm vào chân.

Đại tá Đặng Đình Tại (Trưởng công an Sầm Sơn), cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập một số nghi can và đang lấy lời khai. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình.

Các nạn nhân sau khi được cấp cứu đã ổn định sức khoẻ. "Vết thương trên cơ thể nạn nhân cho thấy họ bị bắn bởi súng tự chế, bắn đạn ria", ông Tại nói.