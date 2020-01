Ba người trong vụ án ở trường Gateway sắp hầu tòa

Hà NộiDự kiến ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy đưa cô giáo chủ nhiệm, tài xế và người đưa đón ra xét xử sơ thẩm do liên quan cái chết của bé Lê Hoàng Long (6 tuổi).

Phiên tòa mở công khai do thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ tọa. Tám luật sư tham gia bào chữa cho hai bị can, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, trường Gateway. Riêng bị can Nguyễn Bích Quy không có luật sư bào chữa.

Để phục vụ phiên sơ thẩm, TAND quận Cầu Giấy dự kiến mời hai giám định viên của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), 25 người làm chứng.

Bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, cô giáo chủ nhiệm của Long) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Doãn Quý Phiến (53 tuổi, tài xế) và Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, người đưa đón học sinh trường Gateway) bị xét xử về tội Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt của hai tội danh đều từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù đến 5 năm.

Tài xế Doãn Quý Phiến (áo đen) trong buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Phạm Dự.

Theo cáo trạng ra ngày 26/12, khoảng 6h ngày 6/8, tài xế Phiến lái ôtô đón bà Quy đi đón 13 học sinh đến trường Gateway (ở phố Khúc Thừa Dụ, quận Cầu Giấy), trong đó có bé Long trú tại chung cư Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. 7h22 cùng ngày, ông Phiến lái xe chở học sinh đến cổng phụ của trường.

Khi dừng xe, ông Phiến vẫn ngồi ở ghế lái, còn bà Quy mở cửa xe cho học sinh, đồng thời bế và dắt hai bé sinh đôi xuống. Bà Quy dẫn học sinh lên phòng ăn tầng 2 rồi để trẻ tự về lớp. Hoàn tất công việc, bà xuống phòng vận hành ở tầng 1 và ký vào sổ báo cáo đủ 13 học sinh đi học.

Tài xế Phiến sau khi gửi xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) đã bấm khóa cửa tự động mà không kiểm tra và vệ sinh trong ngoài xe.

15h30 cùng ngày, khi tài xế Phiến đưa xe từ bãi gửi đến cổng trường, bà Quy mở cửa xe, phát hiện bé Long nằm bất động trên sàn sau ghế lái. Bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân chết là suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Bà Nguyễn Bích Quy. Ảnh: Phạm Dự.

Cáo trạng xác định, bà Quy cẩu thả trong việc kiểm tra, quản lý học sinh đến lớp. Ông Phiến không kiểm tra khoang hành khách ôtô dẫn đến việc bé Long bị bỏ quên từ khoảng 7h23 đến 16h15 trên ôtô.

Cô giáo Thủy bị cáo buộc không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, khi điểm danh biết bé Long vắng mặt không có lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình học sinh.