Ba người rải tờ rơi cho vay tiền ở Huế bị phạt hơn 15 triệu đồng

Từ video ba thanh niên đi xe máy rải tờ rơi quảng cáo xuống đường gây mất mỹ quan đô thị, công an đã truy ra danh tính của họ.

Công an Huế vừa xử phạt Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi), Mai Ngọc Đức (22 tuổi,) mỗi người 7,5 triệu đồng do rải tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mĩ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Mai Đình Hoàng (26 tuổi) cũng bị phạt 350.000 đồng về hành vi tương tự.

Sơn cùng bạn rải tờ rơi quảng cáo trên đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong tháng 6, nhận được một clip người dân phản ánh có nhóm người rải tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền, Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển tới cơ quan công an để xác minh.

Nhà chức trách xác định nhóm này gồm: Sơn, Hoàng, Đức.

Võ Thạnh