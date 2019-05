Ba giáo viên Hoà Bình bị bắt vì liên quan gian lận điểm thi THPT

Cơ quan điều tra cáo buộc ba giáo viên tổ chấm thi môn tự luận đã “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Trà, Loan, Chung từ trái qua. Ảnh: Bộ Công an.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 23/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét với Nguyễn Thị Thu Loan (40 tuổi), giáo viên trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân; Bùi Thanh Trà (39 tuổi) giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Sơn và Nguyễn Thị Hồng Chung (39 tuổi), giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, TP Hoà Bình.

Cả ba bị can cùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015.

Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho thấy, ba bị can trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao, trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.