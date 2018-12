Ba cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Ninh bị khởi tố

Ngày 30/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ba cựu cán bộ của ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm: Nguyễn Quang Nam (39 tuổi, cựu giám đốc) và hai cựu nhân viên hậu kiểm Khổng Thu Hằng (48 tuổi) và Đào Thùy Khiêm (42 tuổi).

Cơ quan điều tra cáo buộc, Lê Thị Thúy Hằng (kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái) đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng từ tháng 10/2017 đến 4/1/2018.

Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Hằng đã lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bảy khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả. Hằng sau đó mạo danh các khách hàng này để rút tiền.

Quá trình điều tra mở rộng hành vi tham ô của Hằng, cảnh sát phát hiện hành vi liên đới của Nguyễn Quang Nam, Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm.