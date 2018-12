Ba cán bộ ngân hàng giả chữ ký rút hơn 80 sổ tiết kiệm

Đầu tháng 12, TAND tỉnh Lạng Sơn dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử 3 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tràng Định về tội Tham ô tài sản, gồm: Nông Thị Hiệu (53 tuổi, trưởng phòng kế toán - ngân quỹ), Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi, kế toán viên kiêm giao dịch viên), Nguyễn Thị Hằng (51 tuổi, thủ quỹ kiêm thủ kho ngân quỹ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định, lợi dụng nhiệm vụ kiểm soát các giao dịch, 3 bị can đã bàn cách rút tiền trong sổ tiết kiệm của khách hàng. Huệ thực hiện giao dịch rút tiền trên hệ thống IPCAS và in chứng từ, ký vào mục “giao dịch viên”, giả chữ ký khách hàng. Hiệu là người duyệt tất toán khống.

Theo cáo buộc, ngày 6/7/2012 đến ngày 17/4/2015, 3 bị can đã chiếm đoạt gần 2,9 tỷ đồng qua 39 sổ tiết kiệm cùng lãi phát sinh hơn 280 triệu đồng.

Ngoài ra, khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm, Huệ yêu cầu ký vào giấy gửi tiền không có nội dung sau đó tự điền khớp với số tiền... Ở khâu cuối cùng, Hiệu ký vào mục Kiểm soát. Nhà chức trách cho rằng bằng thủ đoạn này, Hiệu, Huệ, Hằng đã chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng từ 43 sổ tiết kiệm và hơn 66,7 triệu tiền lãi phát sinh.

Nhà chức trách cáo buộc, tổng cộng 3 bị can đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng qua 82 sổ tiết kiệm của ngân hàng. Họ khai phần lớn tiền “nướng” vào số đề, mỗi lần chơi chung "đánh" từ 2,5 đến 25 triệu đồng.

Hồng Vân