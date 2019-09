Áp lực điều tra vụ cựu bộ trưởng nhận hối lộ 3 triệu USD

Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương cho biết việc điều tra hành vi nhận hối lộ trong dự án MobiFone mua AVG gặp khó ngay thời gian đầu.

Việc nhận tiền chỉ có "anh biết, tôi biết và trời biết" nên quá trình lấy lời khai không đơn giản, thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp trong sáng 4/9.

Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Theo ông Vương, điều tra án tham ô "dễ hơn" vì còn có sổ sách, chứng cứ lấy tiền để chia nhau. Còn việc đưa hối lộ và nhận hối lộ chỉ có hai người giao dịch trong không gian kín. Tại vụ án gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng khi MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, lực lượng điều tra viên và kiểm sát viên phải "cố gắng hết sức" để đưa các sai phạm ra ánh sáng. Bên cạnh đó, một số bị can cũng thành khẩn, hợp tác.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí xác nhận ngay từ giai đoạn đầu của vụ án, việc điều tra đã gặp khó khăn. Ông Trí nói: "Chuyện mời mấy ông Bộ trưởng vào trại giam cũng là "cuộc đấu tranh". Nhiều người nói tôi đừng bắt nhưng không bắt thì không làm được, trong khi Đảng hỏi tại sao không làm".

Ông Trí cho rằng chất lượng điều tra án tham nhũng đang có nhiều khởi sắc. Bằng chứng là trong vụ đại án xảy ra tại MobiFone, cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã phải thừa nhận hành vi nhận hối lộ 3 triệu USD, cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu USD... Kết quả này là "chưa từng có" trong điều tra các vụ án tham nhũng.

Cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son. Ảnh. MIC

Ngày 31/8, sau 13 tháng làm rõ sai phạm trong đầu tư công tại dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, tại bản Kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định 14 bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.500 tỷ đồng. Đây là vụ án có tới hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là bị can và cùng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì động cơ và mục đích cá nhân đã quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Chính phủ trong việc MobiFone mua cổ phần của AVG. Khi hợp đồng được ký, ông Son đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ.

Là người kế nhiệm ông Son, cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận hối lộ 200.000 USD, cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà nhận 2,5 triệu USD, cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải nhận 500.000 USD.