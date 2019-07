Anh em giám đốc doanh nghiệp nhập lậu 41.500 tấn phế liệu

Hai giám đốc doanh nghiệp dùng giấy tờ giả để nhập gần 2.900 container phế liệu, với tổng số tiền hơn 84 tỷ đồng.

Ngày 27/7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Nguyễn Đức Trường (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh), Dương Văn Phương (nhân viên Trường Thịnh) và Phạm Quốc Huy, cùng về tội Buôn lậu, theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự 2015.

Doanh nghiệp Trường Thịnh được Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, có giá trị đến ngày 18/8/2017. Ngày 20/5/2016, Sở ngừng cấp các giấy tờ liên quan đến thủ tục pháp lý nhập khẩu phế liệu do đơn vị này đã nhập đủ hàng sản xuất.

Các bị can Trường, Sơn, Phương (từ trái qua). Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, trong các năm 2016-2017, Trường Thịnh tiếp tục nhập khẩu phế liệu, sử dụng giấy tờ giả để khai báo hải quan. Cụ thể, doanh nghiệp đã làm giả gần 1.600 thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình; "vận tải đơn" của các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận; 42 giấy xác nhận ký quỹ giả của Ngân hàng TMCP Đông Á; hơn 1.600 giấy xác nhận phong tỏa giả của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam...

Hoàn tất các công đoạn trên, Trường Thịnh làm thủ tục thông quan gần 1.700 lô hàng phế liệu nhựa, với tổng trọng lượng gần 41.500 tấn (tương ứng với gần 2.900 container).

Cơ quan chức năng cáo buộc, tổng giá trị hàng hóa nhập lậu của Trường Thịnh là hơn 84 tỷ đồng. Phần lớn số phế liệu nhập khẩu đơn vị này bán lại cho các doanh nghiệp, cá nhân trong nước, chỉ giữ khoảng 657 tấn để sản xuất bao bì.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Đức Trường bị cáo buộc chỉ đạo, điều hành các hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp Trường Thịnh do em trai làm giám đốc. Bị can còn chỉ đạo Phương (nhân viên) làm giả tài liệu để thông quan lô hàng phế liệu nhập lậu.

Với bị can Huy, cơ quan chức năng xác định, có mối quan hệ với Trường do làm nghề dịch vụ thông quan hàng hóa. Bị can mượn giấy phép, pháp nhân của Trường Thịnh để nhập khẩu phế liệu ở khu vực phía Nam. Với mỗi container thông quan trót lọt, Huy chi cho Trường một triệu đồng.

Ngoài ra, Huy còn thuê giấy phép nhập khẩu phế liệu của Trường Thịnh để làm thủ tục thông quan cho cá nhân, tổ chức khác muốn nhập phế liệu, với giá 36 triệu đồng/container.

Hành vi của các bị can đã phạm vào Điều 188, Bộ luật hình sự 2015.