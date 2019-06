Án mạng trong gia đình vì câu chửi đổng của người say rượu

Thấy bố bị tấn công chảy máu đầu, Thanh cầm gậy lao vào ông chú đang nắm con dao, đánh chết người rồi bỏ đi.

Ngày 5/6, TAND Hà Nội tuyên phạt Phùng Đắc Thanh (36 tuổi, ở huyện Ba Vì) 9 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo bản án, tháng 6/2017 ông Phùng Đắc Đức (57 tuổi) mãn hạn 18 năm tù về tội giết người, trở về quê ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì sinh sống. Vợ con đã bỏ đi, ông được ông Phùng Đắc Thu (bố Thanh) chia cho căn nhà ba gian nằm trên mảnh đất ông bà để lại.

Nghĩ ông Thu chia cho mình ít đất nên mỗi khi say rượu ông Đức lại kiếm cớ chửi, đòi chia thêm.

Phùng Đức Thanh tại phiên tòa ngày 5/6. Ảnh: N.A.

Trưa 2/8/2018, sau tiếng chửi của em, ông Thu đi sang và hai anh em xảy ra xô xát. Thanh cùng một người chú chạy tới can rồi về ngủ. Vừa tỉnh giấc, Thanh lại nghe tiếng bố và chú cãi nhau, chạy sang thấy bố hai tay ôm đầu, máu chảy nhiều.

Bảo vợ đưa bố đi cấp cứu, Thanh nhặt đoạn cây đàn dài khoảng 2 m cầm sang. Hai chú cháu người cầm dao, người cầm gậy lao vào ẩu đả. Bị Thanh phi cây trúng người, ông Đức bất tỉnh.

Chiều hôm sau, họ hàng tới nhà thấy xác ông Đức ở sân nhưng nghĩ chết do say rượu nên lo hậu sự. Tuy nhiên, nhiều người trong thôn nghi ngờ cái chết của ông Đức nên báo công an. Chiều 4/8/2018, Thanh ra đầu thú, nhận giết chú.

Tại phiên tòa hôm nay, Thanh khai hai chú cháu không mâu thuẫn, bức xúc khi thấy bố bị hành hung nên mới ra tay. Việc che bạt ở cổng nhà nạn nhân không nhằm che giấu hành vi giết người.

Chủ tọa đánh giá Thanh đã "vô tâm" khi thấy chú nằm bất tỉnh mà không tới xem xét. Nếu biết chú là người "nát rượu", bị cáo lại càng phải kiềm chế bản thân.

Đại diện gia đình nạn nhân là chú của Thanh xin tòa cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ. Một số người họ hàng khác của cả nạn nhân và bị cáo cũng chung đề xuất này.

TAND Hà Nội nhận định án mạng xảy ra do bị hại có một phần lỗi. Thanh có hành vi "không chấp nhận được" với chú ruột cần bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc song cũng được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, chưa có tiền án, ra đầu thú...

Bảo Hà