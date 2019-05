Án mạng trong bữa cơm của gia đình

Trước tòa, người cha ăn năn vì lúc thiếu kiềm chế đã tước mạng sống của con trai.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Vy Đình Hoa (61 tuổi, trú huyện Con Cuông) án 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 9/12/2018, ông Hoa to tiếng với vợ trong bữa cơm nên đã tát chảy máu miệng. Còn trai cả Vy Đình Tuyết (con trai đầu) tình cờ thấy nên trách móc cha.

Sau vài lời đôi co, anh Tuyết dắt xe máy ra về thì ông Hoa cầm bát cơm ném xuống sàn nhà bể do tức vợ. Nghe tiếng động, Tuyết quay xe trở lại cho rằng bố "ném bát cơm sau lưng mình" nên to tiếng.

Bị cáo Vy Đình Hoa. Ảnh: Hải Bình.

Ông Hoa cầm dao đâm một nhát khiến con bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn vì đã lỡ tay cướp mạng sống của con.