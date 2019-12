Ai giấu hợp đồng mua AVG dưới danh nghĩa tài liệu mật?

Hà NộiÔng Trương Minh Tuấn khai ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo đưa giao dịch kinh tế giữa MobiFone và AVG vào danh mục tài liệu mật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hôm nay tại TAND Hà Nội bị cáo Trương Minh Tuấn khai khi về làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông không biết gì về danh mục mật của cơ quan.

Năm 2016 khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, ông yêu cầu rà soát thì thấy chưa có danh mục tài liệu mật nên yêu cầu Vụ Pháp chế đề nghị với Bộ Công an. "Có phải do có yếu tố nhạy cảm về an ninh nên Bộ đề nghị đưa giao dịch mua cổ phần AVG vào tài liệu mật", luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà) hỏi.

Ông Tuấn đáp "theo ý kiến chỉ đạo" của ông Nguyễn Bắc Son. Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho Vụ Quản lý doanh nghiệp chuẩn bị nội dung và ông Tuấn ký công văn này gửi Bộ Công an.

Ông Tuấn khai không biết các văn bản trao đổi giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an, MobiFone. "Tôi chỉ được đọc các văn bản theo chỉ đạo và có bút phê của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Còn việc chuyển cho ai nữa thì đó là trách nhiệm của bộ trưởng", ông Tuấn trình bày.

Ông Trương Minh Tuấn trong phiên tòa ngày 18/12. Ảnh: TTXVN

Tại phiên toà chiều 16/12, bị cáo Phạm Đình Trọng (cựu vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp) cũng khai được ông Son giao dự thảo công văn xin ý kiến Bộ Công an đưa giao dịch mua AVG vào danh mục "Mật".

Trong khi đó, cáo trạng xác định tháng 2/2015, AVG và MobiFone chưa thảo luận việc mua bán nhưng ngày 5/3/2015, ông Trọng đã lập Phiếu trình có nội dung: "Công ty AVG đã trao đổi, làm việc với Tổng công ty Viễn thông Mobifone và thống nhất sẽ chuyển nhượng cổ phần của AVG cho Mobifone".

Ông Trọng đề xuất MobiFone và AVG không thông tin, tuyên truyền giao dịch này và đưa giao dịch này vào danh mục "Mật" của Nhà nước và được ông Son và Tuấn.

Ngày 5/3/2015, ông Tuấn có văn bản 44/BTTTT-QLDN gửi Bộ Công an đề xuất đưa dự án vào danh mục tài liệu "Mật". Trong khi đến ngày 10/3/2015, MobiFone mới trình Bộ Thông tin và Truyền thông xin phê duyệt cho ký bản ghi nhớ mua cổ phần của AVG.

Theo cáo buộc của VKS, việc MobiFone đầu tư dịch vụ truyền hình không thuộc lĩnh vực bí mật Nhà nước nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông đưa giao dịch này thuộc danh mục "Mật" là không đúng quy định. Trách nhiệm với những sai phạm nêu trên thuộc về ông Son, Tuấn, Trọng.

Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 quy định, danh mục bí mật nhà nước thuộc độ mật do người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị Bộ trưởng Công an quyết định.