Ai được cấp hộ chiếu rút gọn trong hai ngày?

Từ ngày 1/7, người ra nước ngoài song bị mất hộ chiếu phổ thông sẽ được cấp lại chỉ trong 2 ngày.

Theo Luật Xuất Nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực từ 1/7, những trường hợp sau được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn: người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay; người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu; người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân; người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh.

Thủ tục theo các bước sau: Người ra nước ngoài bị mất hộ chiếu cần nộp đơn báo mất, tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, hai ảnh chân dung và xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, quyết định cấp hộ chiếu, trả kết quả.

Với trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông cho người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận quyết định trục xuất của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại kèm hai ảnh chân dung của người bị trục xuất. Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trục xuất của nước sở tại, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi thông tin của người bị trục xuất theo mẫu về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

Với trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông cho người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân được quy định như sau: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của phía nước ngoài theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế đã ký về việc nhận trở lại công dân; trường hợp tiếp nhận thì cấp hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 6 tháng và trao cho phía nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Đối với trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp hộ chiếu phổ thông hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu phổ thông theo quyết định của Bộ trưởng Công an.