8 án tử hình cho trùm ma túy và đồng phạm

TP HCMTAND TP HCM tuyên 8 án tử hình đối với Phan Hữu Hiệu và 7 đồng phạm vì mua bán 379 bánh heroin (hơn 132 kg) và 55 kg ma túy đá.

Bản án đối với Phan Hữu Hiệu (49 tuổi, tức "Chuột") - trùm ma tuý lớn nhất Sài Gòn từ trước đến nay, được toà tuyên chiều 7/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án.

Theo HĐXX, hành vi của Hiệu và các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mua bán số lượng ma tuý đặc biệt lớn, là nguyên nhân gia tăng tội phạm và các vụ án đau lòng... Các bị cáo đều có nhiều tiền án, nay tái phạm nguy hiểm nên cần phải xử nghiêm.

Ngoài Hiệu, 7 bị cáo phải lĩnh án tử hình là Nguyễn Thanh Nam (38 tuổi), Bùi Đình Trung (50 tuổi), Ngô Hoàng Anh Dũng (36 tuổi), Lý Thơ Phước (52 tuổi), Phan Thạch Dinh (65 tuổi), Trần Đức Trầm (62 tuổi), Trần Ánh Nguyệt (57 tuổi). Riêng Nguyễn Nhật Trường (33 tuổi) lĩnh án chung thân.

Các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung là nộp phạt 50 triệu đồng.

Trùm ma túy lớn nhất Sài Gòn nhận án tử hình Các bị cáo nghe tuyên án. Video: Văn Điệp.

Theo cáo trạng, Hiệu từng nhận án tù về tội đánh bạc. Tháng 4/2018, ông ta sát phạt tại casino bên Lào, thua hết tiền nên phải vay người đàn ông bản địa tên Siva Tony 250.000 USD. Không có tiền trả, Hiệu đồng ý vận chuyển ma túy về Việt Nam cho Tony để lấy tiền công 10 triệu đồng một bánh heroin, trừ nợ.

Tony cho người mang ma túy từ Lào về Đà Nẵng, Hiệu thuê ôtô 7 chỗ (chế hai hộc ngầm dưới sàn để giấu ma tuý) ra đó lấy rồi đưa về Sài Gòn giao cho Dinh và Phước. Ông ta thuê Trung và Nam cùng vận chuyển ma tuý, hứa trả công mỗi người 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Dinh bán cho Trầm tổng cộng 42 bánh heroin với giá 210 triệu đồng/bánh, thu về 8,82 tỷ đồng; Phước bán cho người tên Oanh 50 bánh giá 215 triệu đồng/bánh, thu về 10,5 tỷ đồng... Các bị cáo hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Chiều 11/7/2018, khi Dinh đang chở valy chứa 40 bánh heroin vừa lấy của Hiệu thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) vây bắt. Khám xét nhà Dinh trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), cảnh sát thu thêm 93 bánh.

Hiệu cũng bị bắt sau đó, khi đang giao cho Phước chiếc valy chứa 60 bánh heroin. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 6 người khác. Các nghi can Siva Tony, Văn, Chiến, Tuấn, Oanh... đang bị Bộ Công an truy bắt, xử lý.

Uyên Trinh