7 tiêu chuẩn với công an nghĩa vụ

Công dân muốn tham gia công an nghĩa vụ không được có hình xăm, không đeo khuyên mũi, màu tóc bình thường...

Thông tư 45 của Bộ Công an có hiệu lực ngày 18/11 quy định công dân được khám sức khỏe công an nghĩa vụ gồm nam, nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ (18-27), hoặc công an.

Ngoài yêu cầu cơ bản là sức khỏe đạt loại 1 hoặc 2 (ví dụ, chiều cao tối thiểu 1,62 m, cân nặng tối thiểu 47 kg với nam và 1,58m, 45 kg với nữ), công dân muốn được tham gia công an nghĩa vụ cần có 7 tiêu chuẩn đặc biệt.

Cụ thể, họ không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; màu và dạng tóc bình thường; không bị rối loạn sắc tố da; không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm; không bấm lỗ tai (đối với nam), ở mũi và các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức; không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội; không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.

Công dân muốn tham công an nghĩa vụ phải đáp ứng 7 tiêu chuẩn đặc biệt. Ảnh: Phương Sơn.

Cũng theo Thông tư, việc khám sức khỏe công an nghĩa vụ sẽ bao gồm: khám lâm sàng các chuyên khoa, khám cận lâm sàng (xét nghiệm công thức máu, nhóm máu, HIV...), xét nghiệm nước tiểu, chụp X- quang ngực thẳng...

Công dân khi được Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện kết luận đủ sức khỏe tham gia công an nghĩa vụ thì còn phải tham gia một lần khám phúc tra. Hội đồng khám phúc tra bao gồm 3-5 bác sĩ với tối thiểu một bác sĩ nội khoa và một bác sĩ ngoại khoa. Chủ tịch hội đồng là Giám đốc bệnh viện, trưởng phòng y tế hoặc bệnh xá trưởng.

Từ 10/10, Chính phủ rút ngắn thời gian nghĩa vụ trong công an nhân dân từ 36 tháng xuống còn 24 tháng. Trong trường hợp hết thời hạn nghĩa vụ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được kéo dài thời gian nhưng không quá 6 tháng.

