7 người bán ma túy trong chung cư cao cấp

TP HCMNhóm thanh niên mua hàng chục kg ma tuý từ Campuchia, thuê nhiều căn hộ cao cấp làm nơi cất giấu, bán cho các đầu nậu ở vũ trường.

Những thành viên trong đường dây ma tuý vừa bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/9, 7 nghi can trong đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Sài Gòn bị Phòng cảnh sát ma tuý (PC04, Công an TP HCM) phối hợp Cục cảnh sát ma tuý (C04, Bộ Công an) bắt giữ. Trong đó, Nguyễn Hoài Phong (23 tuổi, quê Long An), Hoàng Công Thịnh (25 tuổi, Quảng Trị) và Ngô Thế Bảo Ngọc (26 tuổi) được cho là có vai trò cầm đầu.

"Hành vi của băng nhóm này bị phát hiện từ cuối tháng 4. Mỗi người ở các quận huyện khác nhau, thuê trọ trong các chung cư cao cấp có giám sát an ninh. Chúng cũng luôn thủ súng bên mình nên cảnh sát phải huy động nhiều lực lượng để triệt phá", thành viên ban chuyên án cho biết.

Theo điều tra, Phong, Thịnh thuê căn hộ ở quận Thủ Đức làm nơi cất giấu ma tuý và giao dịch với các đầu mối. Kiếm được nhiều tiền, cả hai thường xuyên cặp kè với nhiều tình nhân đến những nơi sang trọng đắt tiền. Có những vụ chúng giao ma túy bằng ôtô, phóng vun vút trên đường khiến trinh sát không thể đeo bám vì sợ lộ.

Ma tuý, súng cảnh sát tìm thấy tại chung cư. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu tháng 9, cảnh sát bao vây, ập vào căn hộ trên tầng 21 chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) bắt quả tang Thịnh và Phong bán ma tuý cho vợ chồng Vương Văn Tuấn, Trần Thị Lệ (cùng 43 tuổi). Lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8 kg ma tuý các loại, súng quân dụng đã lên nòng, 16 viên đạn...

Cùng thời điểm, trinh sát bám theo Ngọc từ chung cư Topaz City (quận 8) đến khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Khi hắn chở chiếc valy về đến huyện Củ Chi, các trinh sát bất ngờ bao vây, khống chế. Bên trong valy có hơn 10 kg ma tuý tổng hợp, 4 kg hàng đá, hơn 20.000 viên thuốc lắc...

Khám xét căn hộ khác của Ngọc tại đường Hoàng Diệu (quận 4), cảnh sát tìm thấy một lượng lớn ma tuý, khẩu súng ngắn có 5 viên đạn...

Ma tuý trong valy Ngọc đưa về từ Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát đang mở rộng vụ án, truy bắt những kẻ liên quan.

Quốc Thắng