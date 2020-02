7 nghi can đưa người sang Anh trái phép bị khởi tố

Hà TĩnhTrần Đình Trường cùng 6 người khác làm hồ sơ cho hơn 60 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước đi lao động bất hợp pháp tại Anh và châu Âu.

Ngày 20/2, Trường (35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) cùng Nguyễn Thị Húy Hòa (36 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), Lê Văn Huệ (53 tuổi, cùng trú Nghệ An), Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú Cần Thơ) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, nhà chức trách khởi tố, ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol truy nã quốc tế đối với Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện trú tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) cùng tội danh trên.

Nghi can Trường. Ảnh: C.A

Theo điều tra, đầu tháng 6/2019, Trường liên lạc với Hòa và Diễm làm hồ sơ cho chị Phạm Thị Trà My (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Anh. Chị My sau đó được đưa qua Trung Quốc, rồi làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp, chi phí 22.000 USD. Khi chị My sang Pháp thành công, Trường nhận 22.000 USD, nộp cho Hòa và Diễm 21.000 USD, giữ lại 1.000 USD tiền công.

Chị Trà My sau đó được nhóm buôn người hướng dẫn nhập cảnh trái phép từ Pháp vào Anh, song trên đường đi thì bị tử vong trong xe container tại hạt Essex, Vương quốc Anh.

Cảnh sát cáo buộc, ngoài Trường, Hòa và Diễm, 4 nghi can còn lại cũng liên quan đến việc đưa hàng chục lao động người Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh sang làm việc bất hợp pháp tại Anh và các nước châu Âu.

Vụ án đang điều tra mở rộng.