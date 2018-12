5 thanh thiếu niên chặn đường, cướp của người bán tôm

Ngày 2/5, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ Dương Lợi (16 tuổi), Lê Văn Thành (15 tuổi), Diệp Đình Sửu (18 tuổi), Lê Võ Hoàng Huy (17 tuổi) và Phạm Thành Hiếu (15 tuổi, cùng trú xã Duy Nghĩa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 1h sáng 30/4, anh Nguyễn Trọng Binh (23 tuổi) và anh Phan Văn Chương (cùng ngụ TP Tam Kỳ) chở tôm từ TP Tam Kỳ ra Đà Nẵng bán, khi cách cầu Cửa Đại khoảng 2 km (thuộc xã Duy Nghĩa) thì bị nhóm 5 thanh thiếu niên xông ra chặn đường. Những tên cướp dùng gậy gộc khống chế, cướp của các nạn nhân Iphone 6, điện thoại Nokia và gần 2 triệu đồng.

Một trong 5 tên cướp tại công an: Ảnh: C.A

Trở về nhà, qua thiết bị định vị, anh Binh xác định điện thoại Iphone 6 đang được sử dụng ở TP Hội An nên lập tức đến công an thành phố này trình báo. “10 phút sau khi nhận tin, chúng tôi xác định được nhóm cướp đang ngồi tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ. Lập tức, một tổ công tác được cử lên đường”, một điều tra viên Công an Hội An nói và cho hay khi các trinh sát bước vào quán, 5 thanh niên bỏ chạy. Tuy nhiên, Lợi, Thành và Sửu bị các trinh sát đuổi theo, tóm gọn. Ngày hôm sau, hai tên cướp còn lại cũng đến công an đầu thú.

Tại công an, nhóm cướp khai để có tiền ăn nhậu và đi chơi lễ, nửa đêm chúng lái xe máy đến khu vực vắng người, mai phục nhằm cướp tài sản. Ngồi chờ được khoảng 15 phút, nhóm này phát hiện anh Chương chạy xe máy một mình liền cầm 2 con dao và gậy gộc lao ra đường chặn xe, cướp được điện thoại và 700.000 đồng. Thấy mới được ít, khoảng 2 phút sau, khi anh Binh chạy xe tới, chúng tiếp tục chặn xe và cướp của người này.

Sau khi có tiền, nhóm thanh niên kéo nhau ra TP Hội An uống cà phê và bị bắt giữ chỉ sau 5 tiếng gây án. Do vụ việc xảy ra ở huyện Duy Xuyên nên Công an Hội An sau đó bàn giao nhóm cướp cho đơn vị này để tiếp tục điều tra.

Tiến Hùng