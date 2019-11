5 người khởi kiện Viện kiểm sát

Tuyên Quang5 người đàn ông được đình chỉ điều tra đã kiện VKSND tỉnh Tuyên Quang đòi bồi thường gần 5,7 tỷ đồng cho 31 tháng bị bắt với cáo buộc giết người.

Ngày 26/11, TAND tỉnh Tuyên Quang dự kiến mở phiên sơ thẩm xem xét đơn kiện này.

5 nguyên đơn gồm: Đặng Viết Sơn (27 tuổi), Bàn Văn Thái (45 tuổi), Bàn Văn Tiếp (33 tuổi, con nuôi ông Thái), Đặng Văn Quang (35 tuổi), Đặng Văn Tuyên (23 tuổi).

Đặng Viết Sơn sống ở huyện Yên Bình, Yên Bái. Ảnh: Phạm Dự.

Buổi sáng 13/9/2012 đánh dấu chuỗi ngày vướng lao lý của Sơn khi anh đang ngồi chơi tại nhà ở huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) thì bị mời đến trụ sở công an huyện với cáo buộc liên quan cái chết chưa rõ nguyên nhân của anh Đặng Văn Cường (29 tuổi, người cùng xã).

Ba ngày sau, Sơn nhận quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Giết người. Sơn một mực khai không giết anh Cường, nói dù cùng xã nhưng không biết mặt và chưa bao giờ tiếp xúc. Lời khai này không được chấp nhận. "Sau những ngày tháng đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tôi đã nhận tội với hy vọng chờ ngày ra toà để kêu oan", Sơn kể.

Cùng bị bắt và cáo buộc tham gia giết người với Sơn là anh Thái, Tiếp, Quang và Tuyên. Anh Quang kể đang ở nhà riêng ở xã Bằng Cốc thì bị nhà chức trách mời lên làm việc. "Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi không biết gì", anh Quang nói đã hét lớn giữa UBND xã Bằng Cốc và sau đó bị dẫn giải lên công an huyện.

Trong 12 phiên xét xử sơ thẩm từ tháng 5/2013 đến 11/2014, 5 người liên tục kêu oan. Các phiên tòa đều dừng ở phần xét hỏi, sau đó trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 6/3/2015, 5 người được Công an tỉnh Tuyên Quang đình chỉ điều tra bị can với lý do cơ quan điều tra đổi tội danh từ Giết người sang Cố ý gây thương tích; và gia đình bị hại có đơn rút yêu cầu đề nghị khởi tố. Năm ngày sau đó, cơ quan điều ra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can. 5 người được trả tự do sau 31 tháng bị tạm giam.

Anh Thái cho rằng Công an tỉnh Tuyên Quang chuyển tội danh là biểu hiện của "né tránh sai phạm". 5 người đã nhiều đêm thức trắng để soạn hàng trăm lá đơn gửi đi khắp nơi với đề nghị được khôi phục danh dự để ổn định cuộc sống. Hơn bốn năm trôi qua, họ mong có một cuộc làm việc chính thức với VKSND tỉnh Tuyên Quang song cho rằng "đã bị từ chối đối thoại".

Trong đơn khởi kiện VKSND tỉnh Tuyên Quang được gửi đến TAND tỉnh vào cuối năm 2018, 5 người đề nghị toà tuyên bị đơn phải bồi thường gần 5,7 tỷ đồng theo quy định của Luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước năm 2017.

Đặng Viết Sơn, Đặng Văn Quang và Bàn Văn Thái (từ trái qua). Ảnh: Phạm Dự.

Hồ sơ vụ án xác định, tối 14/7/2012, Tuyên, Sơn, Quang đứng giữa đường ở thôn 6 đợi trả thù nhóm trai làng đã đánh Tuyên trước đó. Khoảng 23h cùng ngày, hai bố con Thái và Tiếp đi qua thì biết chuyện nên về nhà cầm theo hai đoạn gậy và cũng đứng chờ để đánh cùng nhóm Tuyên.

Thấy anh Cường từ trong làng đi ra, Thái nhầm là "đối thủ" nên xông vào đánh. Ông Tiếp cùng Sơn, Tuyên, Quang cũng cùng ra tay. Anh Cường ngã bất tỉnh. Quang dùng đèn pin soi thì phát hiện đã đánh nhầm người nên cùng cả nhóm đưa anh Cường lên đồi, đổ thuốc trừ sâu vào miệng, tạo vết thương ở tay... để ngụy tạo vụ tự tử.

Khoảng 17h ngày 15/7/2012, sau 17 tiếng bất tỉnh, anh Cường tỉnh lại, đi về nhà. 2h ngày 16/7, vợ anh Cường phát hiện chồng chết trên giường.