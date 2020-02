5 giờ truy tìm kẻ phi tang thi thể xuống sông Hàn

Đà Nẵng4h ngày 7/2, vợ chồng ông Nguyễn Khanh (55 tuổi) khi đánh cá trên sông Hàn đã thấy chiếc valy nổi lập lờ ở dưới chân cầu Trần Thị Lý.

Hành nghề sông nước nhiều năm, ông linh tính có chuyện chẳng lành nhưng vẫn quyết định mở chiếc valy và hốt hoảng khi bên trong là thi thể mới tử vong không còn nguyên vẹn. Chiếc valy được lão ngư kéo vào bờ. 7h sáng, thông tin được trình báo cơ quan công an.

Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) đang trên đường đến cơ quan, nhận tin báo đã đến ngay hiện trường. Không thể nhận diện được nạn nhân khi thiếu khuôn mặt, đồng thời đánh giá đây là vụ án mạng phi tang xác, ông ra lệnh huy động toàn bộ cảnh sát hình sự trong thành phố để tập trung phá án.

Nghi phạm Xiao Guiping tại cơ quan công an. Ảnh: B.V.

Nhìn dòng nước chảy, đứng từ chân cầu Trần Thị Lý nhìn về thượng nguồn, đại tá Mưu nghi vấn hung thủ đã ném valy từ cầu Tuyên Sơn cách đó chừng một km. Ông chỉ đạo thuộc cấp đi thuyền tìm kiếm quanh khu vực này. Ngay sau đó, chiếc bao tải quấn bên ngoài bằng băng keo có chứa đầu, chân - phần thi thể còn lại - được phát hiện.

Từ khuôn mặt, ông nghi ngờ nạn nhân là phụ nữ Trung Quốc nên yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác minh ngay danh tính và giao Phòng Kỹ thuật hình sự thực hiện nhanh khám nghiệm tử thi.

10h, một cuộc họp Ban chuyên án được tổ chức ngay tại trụ sở công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Nạn nhân được xác định là Bao DanPing (Bao Đan Bình, 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019 và thường ra vào sòng bài ven biển Ngũ Hành Sơn.

Các mũi trinh sát được huy động truy tìm hung thủ, bắt đầu từ ngôi nhà nạn nhân thuê ở số 14 đường Trương Văn Hiến (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). 11h, trinh sát phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển Quảng Nam dừng xe trước ngôi nhà này, vội vàng chạy lên tầng 3.

Thấy nhiều dấu hiệu khả nghi, cảnh sát mật phục tại hiện trường gọi điện xin ý kiến lãnh đạo. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an thành phố) đồng ý cho đột kích. Nửa tiếng sau, cảnh sát hình sự đập toang các cửa và ập vào khống chế Xiao Guiping (Tiêu Quý Bình, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

"Người mà phạm tội nhìn cái biết liền", đại tá Mưu nói.

Đại tá Trần Mưu kể về hành trình phá án. Ảnh: Nguyễn Đông.

Quý Bình bị công an còng tay, đưa về trụ sở công an thành phố, thừa nhận gây án do mâu thuẫn với Đan Bình trong việc vay mượn tiền đánh bạc trong sòng bạc.

Theo lời khai, Quý Bình trú tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), nhập cảnh Việt Nam ngày 23/12/2019 với mục đích đi du lịch nhưng thực chất là đến "làm ăn" trong sòng bạc ở Crowne Plaza và thắng được một số tiền. Anh ta thuê nhà ở đường Trương Văn Hiến để sống cùng người yêu.

Đan Bình là bạn thân với người yêu của Quý Bình. Biết Quý Bình thắng bạc, cô góp tiền để hắn chơi với cam kết "thắng, thua chia đều". Ngày 26/12/2019, Quý Bình thắng bạc 34.000 USD nên chia như thoả thuận.

Trong ngày 4-5/2, Đan Bình đưa cho Quý Bình tổng cộng 61.000 USD để tiếp tục góp vốn. Không may mắn như lần trước, hắn thua sạch. Theo thoả thuận, mỗi bên chịu thua 30.500 USD nhưng Đan Bình không đồng ý mà nhiều lần đòi tiền.

Khoảng 16h30 ngày 6/2, Đan Bình đến nơi ở của Quý Bình để đòi lại 61.000 USD. Xô xát xảy ra và Quý Bình gây án. Để phi tang, 21h15, hắn chở chiếc valy bằng xe máy vào Hội An (Quảng Nam) nhưng không tìm được địa điểm nên quay lại Đà Nẵng, ném xuống chân cầu Trần Thị Lý. Phần còn lại, hắn buộc băng keo, phi tang ở cầu Tuyên Sơn.

Công an đang tạm giữ Quý Bình cùng người yêu của anh ta. Đại tá Trần Mưu nói hung thủ sẽ bị xét xử theo pháp luật Việt Nam như vụ án hai người Trung Quốc bắn nhau vào năm 2015, "không có chuyện trao trả về Trung Quốc".

Chiều 7/2, ông Lê Trung Chinh (Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng) đã khen thưởng 100 triệu đồng cho Công an thành phố Đà Nẵng và công an quận Ngũ Hành Sơn vì phá án nhanh.