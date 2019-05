5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hoá bị khởi tố

Toàn bộ thành viên đoàn công tác thuộc Thanh tra tỉnh Thanh Hoá bị bắt giam 4 tháng, khởi tố tội nhận hối lộ.

Chiều 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng các ông, bà: Lê Mạnh Hà (57 tuổi), Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi), Nguyễn Hưng (43 tuổi), Dương Văn Bằng (52 tuổi) và Nguyễn Quý Diễn (50 tuổi).

Nhóm cán bộ trên bị khởi tố tội Nhận hối lộ, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Cơ quan điều tra thu giữ tài liệu sau khi khám xét trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng.

Khoảng 15h ngày 18/4, nhà chức trách nhận được tố giác về một thành viên trong đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hoá có hành vi đe doạ, tống tiền một cơ quan tại huyện Thiệu Hoá. Người này đang nhận phong bì bên trong có khoản tiền lớn thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu nhiều tài liệu và tờ giấy A4 có ghi chi tiết số tiền và tên các đơn vị đã đến nộp tiền "chung chi" cho đoàn thanh tra. Cơ quan điều tra sau đó tiếp tục khám nhà riêng và phòng làm việc của các thành viên trong đoàn thanh tra, thu giữ nhiều phong bì chứa tiền được cho là có liên quan công tác thanh tra lần này tại huyện Thiệu Hóa.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thanh Hoá cho hay, đoàn thanh tra gồm năm người nói trên do ông Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn đang thực hiện thanh tra về ngân sách và đầu tư, xây dựng cơ bản nhiều cơ quan, doanh nghiệp tại huyện Thiệu Hóa. Ông Vũ Đình Quế, Phó chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa được phân công giám sát hoạt động của tổ công tác này.