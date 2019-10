48 giờ truy bắt hai nghi phạm giết nam sinh chạy xe Grab

Hà NộiKhi xác được phát hiện, Sang mặc áo đồng phục của Grab, đầu đội mũ bảo hiểm, lưng có nhiều vết đâm.

18h ngày 28/9, thông tin về việc phát hiện thi thể ở phường Thuỵ Phương được báo về Công an quận Bắc Từ Liêm, Trưởng Công an quận Lê Đức Hùng cho biết. Hiện trường là lùm cỏ rậm giữa bãi đất trống ở khu phố Tân Phong, phường Thuỵ Phương, cách khu dân cư khoảng 100 mét. Đường vào đây không có đèn điện, ít người qua lại vào buổi tối.

Cách đó chừng 20 mét, cảnh sát tìm thấy chiếc dép của nạn nhân nhưng xe máy Exciter mới mua và điện thoại iPhone 7 biến mất. Xác định đây là án mạng nghiêm trọng, ban chuyên án được thành lập dưới sự phối hợp của Công an quận Bắc Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.

Hai nghi can thực nghiệm hiện trường án mạng vào chiều 1/10. Ảnh: Phạm Dự.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hoá), sinh viên năm nhất trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Sang mất tích từ tối 26/9 sau cuốc khách cuối cùng chở hai nam thanh niên từ Mỹ Đình tới khu vực Cổ Nhuế, quãng đường chừng 8 km.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát có manh mối duy nhất là hình ảnh hai người khách do Sang chụp rồi gửi cho bạn cùng phòng kèm lời nhắn: "Có gì báo công an nhé". Tối 29/9, ban chuyên án phát thông báo truy tìm hai người đàn ông này xác định đây là nghi can gây án.

Từ lúc đó, hàng trăm cuộc điện thoại từ người dân ở các tỉnh gọi về cơ quan điều tra báo tin. Các trinh sát chia thành nhiều tổ đi xác minh song đều chỉ là những người có ngoại hình giống chứ không phải nghi can cần truy tìm.

Khoảng 5 giờ sau khi phát thông báo, cảnh sát nhận được điện thoại của một thanh niên ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) thông báo một người trong ảnh là Đinh Văn Giáp (24 tuổi), bạn học phổ thông với mình. Một tổ trinh sát tới Yên Bái ngay trong đêm.

Cảnh sát đến nơi thì biết Giáp và một người bạn đi xe máy Exciter màu xanh về nhà chớp nhoáng song vừa rời đi. Cùng lúc này, Ban chuyên án đã khoanh vùng và xác định người đi cùng Giáp là Đinh Văn Trường (20 tuổi). Hai nghi can đã về nhà ở huyện Văn Chấn, sau hôm Sang mất tích.

Theo Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm, trong lúc đơn vị đang vây bắt, nhiều người qua mạng xã hội đã tìm ra Facebook của Giáp và Trường rồi đăng tin khiến mọi kế hoạch bị lộ. Địa bàn rộng, phức tạp, ban chuyên án phải huy động hơn 300 chiến sĩ để rà soát và truy tìm.

18h ngày 30/9, Trường và Giáp bị bắt khi đang chạy xe máy ở bản Cại, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn. Đia điểm này cách trung tâm thị trấn chừng 60 km, nhiều đoạn đường chỉ di chuyển được bằng xe máy.

"Bố Giáp, mẹ Trường đang làm ăn ở Trung Quốc. Hai tên này thông thuộc địa bàn nên nếu cảnh sát chậm chân có thể chúng sẽ trốn sang bên kia biên giới", thượng tá Hùng nói.

Giáp (trái) và Trường tả lại hành vi gây án. Ảnh: Phạm Dự.

Bị đưa về Hà Nội trong đêm để phục vụ điều tra, Trường và Giáp khai tối 26/9 ngồi uống nước ở khu vực cổng sau bến xe Mỹ Đình thì thấy Sang. Giáp ra gặp, thoả thuận giá chở tới khu Tân Phong. Giáp sau đó nói không có tiền và xin trả sau nhưng không được nên ra tay sát hại Sang, cướp xe máy.

Tuy nhiên sau buổi thực nghiệm điều tra chiều 1/10, hai nghi phạm đã thay đổi lời khai. Chúng thừa nhận đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản từ trước.

Theo lời khai mới nhất, Trường và Giáp thuê Sang chở từ Mỹ Đình đến phường Thuỵ Phương. Khi tới bãi đất trống ở khu phố Tân Phong thì xe chết máy. Nhân lúc Sang đang hì hụi đề máy, Giáp đứng sau rút dao đâm vào gáy. Xe máy đổ, Sang vùng bỏ chạy liền bị Giáp đuổi theo đâm tiếp.

Hai nghi phạm sau đó lấy điện thoại của nạn nhân nhưng không mở khoá được nên vứt lại hiện trường và lấy xe máy bỏ trốn.

Chiều 2/10, nhà chức trách cho biết vẫn đang xác minh những lời khai này, chưa tìm thấy chiếc điện thoại. Giáp từng có một tiền án về tội Mua bán người vào năm 2013. Giáp và Trường đều nghiện game, không có việc làm ổn định.