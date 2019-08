Bộ Công an vào rạng sáng 1/8 đã đưa 380 người nước ngoài bị tạm giữ tại Hải Phòng ra biên giới để về Trung Quốc.

380 người trong vụ đánh bạc qua mạng được bàn giao cho Trung Quốc Đoàn xe chở nhóm nghi phạm rời Hải Phòng. Video: Giang Chinh

Sau ba ngày điều tra, 3h hôm nay, Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hải Phòng làm thủ tục chuyển giao 380 người nước ngoài bị tạm giữ do tham gia đường dây đánh bạc công nghệ cao cho Công an Trung Quốc. Việc này thực hiện theo hiệp định tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm giữa hai quốc gia.

8 chiếc ôtô khách loại 58 chỗ đã chở những người này từ khu đô thị Our City tại Hải Phòng đi ra cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Dẫn đầu đoàn xe là xe của cảnh sát giao thông. Hàng trăm cảnh sát trên ôtô đặc chủng đã cùng đi suốt dọc đường. Trời mưa, gió lớn song không làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao hàng trăm nghi phạm.

Trong 380 người Trung Quốc bị tạm giữ có nhiều cô gái tuổi đôi mươi. Ảnh: CTV

Bộ Công an thông báo, ngày 27/7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hải Phòng đã huy động khoảng 500 người đột kích nhiều địa điểm tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng), phát hiện khoảng 400 người Trung Quốc tham gia điều hành đánh bạc tại đây.

12 công ty Trung Quốc bị xác định từ nhiều tháng qua đã thuê "căn cứ" trong khu đô thị Our City làm địa điểm đặt máy chủ điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến qua cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề... Hàng trăm người Trung Quốc đã được thuê làm việc ở đây.

Cơ quan công an thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật. Ước tính hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10.000 tỷ đồng) đã được giao dịch trên hệ thống đánh bạc qua mạng này.

Một nghi phạm (áo đen) bị tạm giữ do tham gia điều hành hệ thống đánh bạc qua mạng. Ảnh: CTV

Nhà chức trách xác định đây là vụ án có số lượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất tại Việt Nam. Các nghi phạm hoạt động núp bóng "vỏ bọc" của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.