36 tháng tù cho người đánh nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân

Đề nghị nữ nhân viên hàng không chụp ảnh chung nhưng bị từ chối, nhóm thanh niên ở Thanh Hoá đã tát, đạp ngã chị này.

Ngày 20/6, TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) phạt bị cáo Lê Văn Nhị án 36 tháng tù, Lê Trung Dũng nhận 34 tháng tù và Phạm Hữu An nhận 22 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ba bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Lam Sơn.

Bản án xác định, khoảng 14h30 ngày 23/11/2018, Nhị và nhóm bạn vào sân bay Thọ Xuân tiễn bạn đi TP HCM. Họ đề nghị nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh chung nhưng bị người này từ chối do đang trong giờ làm việc.

Không được đáp ứng, nhóm Nhị đã chửi bới, tát và đạp ngã chị Giang. Thấy đồng nghiệp bị hành hung, chị Lê Thị Hiền (đại diện một hãng hàng không) chạy ra can thì bị đấm vào đầu, đạp ngã. Hai nhân viên an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân tới vãn hồi trật tự cũng bị giật mũ, đấm vào người...

Ba thanh niên hành hung nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân Video nhóm bị cáo hành hung nhân viên sân bay Thọ Xuân và chiều 23/11.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đánh giá hành vi của Nhị, Dũng và An đã gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga cảng hàng không và đe dọa an toàn bay.