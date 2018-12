30 người trộm sò huyết giống ở miền Tây

Hàng chục người 'cướp' sò huyết ở miền Tây

Ngày 23/8, Công an huyện Năm Căn khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực bãi bồi thuộc xã Lâm Hải. "Có 30 người tham gia vào vụ trộm, trong đó 26 người trộm cắp, 4 người tiêu thụ tài sản. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can", lãnh đạo Công an huyện Năm Căn nói.

Một người dân tận thu sò huyết giống còn sót lại sau khi bị nhóm người lạ mặt cướp. Ảnh: Phúc Hưng

Theo điều tra, từ cuối tháng 6 đến ngày 5/7, trong đêm, hàng chục người chạy vỏ máy (ghe thông dụng ở địa phương) trang bị đèn pin, vợt vào khu vực nuôi sò huyết giống rộng khoảng 100 ha của nhiều hộ dân hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Lộc (Phân khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau).

Do nhóm người này quá đông, có mang theo hung khí nên người dân không dám chống trả. Tổng số sò huyết bị trộm hơn 485 kg, bán được hơn 40 triệu đồng.

Nghề nuôi sò huyết và nghêu giống xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh ven biển miền Tây, vì mang lại lợi nhuận cao. Song song với sự phát triển của nghề này thì nạn cướp nghêu và sò huyết cũng diễn ra rất phức tạp, từng là điểm nóng ở Cà Mau và Bạc Liêu. Năm 2011, hàng nghìn người đã đổ xô đi cướp nghêu của các hợp tác xã ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.

Phúc Hưng