3 công an Hải Phòng bị sa thải vì dùng ma tuý

Sử dụng ma túy trong phòng karaoke, 3 công an Hải Phòng bị tước quân tịch, trong đó một người bị truy tố.

5 bị cáo: Hạnh, Linh, Đạt, Khoa và Duy hầu tòa. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 17/4, sau nhiều lần hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP Hải Phòng mở lại phiên sơ thẩm xét xử cựu công an cùng vợ chồng chủ quán karaoke Sao (số 188 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Buôn bán trái phép chất ma túy".

Theo đó, cựu công an Nguyễn Việt Linh (30 tuổi), sinh viên Hoàng Anh Khoa (23 tuổi) và nhân viên quán karaoke Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chủ quán Đỗ Hồng Hạnh (31 tuổi) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đặng Đức Duy (21 tuổi, trú quận Ngô Quyền) là nhân viên quán bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, nửa đêm ngày 10, rạng sáng 11/12/2016, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hải Phòng kiểm tra hành chính quán karaoke Sao do vợ chồng Đỗ Hồng Hạnh và Nguyễn Thanh Việt làm chủ. Tại đây, công an phát hiện hàng chục người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp khác nhau.

Xét nghiệm nước tiểu, 4/8 khách hát tại phòng VIP 4 cho kết quả dương tính với chất ma túy, gồm: Nguyễn Việt Linh, Đinh Ngọc Linh (31 tuổi), Lương Xuân Linh (30 tuổi) và Nguyễn Tuấn Việt (33 tuổi).

Cả ba vị khách tên Linh sử dụng ma túy tại thời điểm bị bắt đều đang công tác tại các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng.

Tổng cộng 16 khách thì 14 khách cho kết quả dương tính với ma túy, trong đó có Hoàng Anh Khoa.

Khám xét tại 3 phòng hát, quầy bar, phòng ngủ của vợ chồng chủ quán và trong người khách, công an thu giữ được hơn 575 gram ma túy ở thể rắn, gồm thuốc lắc, ketamine...

Hạnh khai với công an, khoảng tháng 11/2014 vợ chồng thuê lại quán karaoke Sao để kinh doanh. Đầu năm 2016, thấy nhiều khách đến hát có nhu cầu "đập đá" để bay lắc xuyên đêm, Hạnh và Việt đã bàn nhau mua ma túy với số lượng nhỏ về để bán lẻ cho khách. 6 tháng sau thấy việc làm ăn thuận lợi, kiến tiền dễ dàng, cặp đôi này đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng nhập số lượng lớn thuốc lắc và ketamine về bán dần.

Việt đảm nhiệm đi mua ma túy, rồi bán trực tiếp cho khách, hoặc nhờ nhân viên Duy, Đạt chuyển vào phòng trường hợp Việt đi vắng.

Để đối phó với công an, vợ chồng Hạnh chỉ cho khách quen như Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa đặt phòng trước và cung cấp ma túy; những khách lạ mang ma túy vào sử dụng sẽ lập tức bị chối phục vụ...

Mặc dù không bị khởi tố, xong xét thấy hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm các điều công an nhân dân không được làm, Ban giám đốc Công an Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch, cho Nguyễn Việt Linh, Đinh Ngọc Linh và Lương Xuân Linh ra khỏi ngành.

Ngày 17/4, Ngọc Linh và Xuân Linh được tòa triệu tập với vai trò là người làm chứng trong vụ án đối với Nguyễn Việt Linh.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận trùng khớp với lời khai trước đó trước cơ quan điều tra, riêng bị cáo Linh kêu oan mặc dù trước đó đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hồng Hạnh 23 năm tù; Nguyễn Văn Đạt và Đặng Đức Duy cùng mức án 4 năm tù; Nguyễn Việt Linh và Hoàng Anh Khoa được miễn hình phạt, với lý do không đủ chứng cứ chứng minh cả 2 tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với Việt (chồng Hạnh) đang bỏ trốn, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra sớm truy bắt Việt để đưa ra xét xử cũng như làm rõ hành vi vi phạm của một số nghi can khác, tránh bỏ lọt tội phạm.