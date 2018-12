25.000 công an chính quy sẽ được điều về cấp xã

Bộ Chính trị thông qua đề án tinh giản bộ máy công an

Sáng 7/6, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Ông Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, cho hay, một số nội dung trong dự thảo Luật quy định khác với Luật Công an nhân dân năm 2014 như: không quy định cụ thể vị trí và số lượng chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; bổ sung quy định Cục đặc biệt để phong hàm Trung tướng (cao hơn trần quân hàm của Cục bình thường); bổ sung quy định cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh, thành ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I (tiêu chí dựa vào dân số, diện tích tự nhiên, các yếu tố đặc thù)...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: QH

Về lực lượng công an xã, thị trấn, Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, dự thảo Luật không quy định Công an xã là lực lượng bán chuyên trách mà bổ sung một khoản vào Điều 18 là “Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”.

Theo ông, hiện số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là hơn 1.000; số đơn vị chưa được bố trí công an chính quy còn 8.516. Như vậy, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy theo điều khoản nêu trên thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng Công an xã, thị trấn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt cho hay, cơ quan này tán thành với dự thảo Luật về công an xã, thị trấn chính quy hóa như trên. Tuy nhiên, Uỷ ban đề nghị quy định bảo đảm lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với lực lượng quân sự địa phương...

"Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy không chỉ là bố trí lực lượng, mà cần quan tâm đầu tư xây dựng chính quy về nhiều mặt như tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang bị và chế độ, chính sách…", ông Việt nói.

Chiều nay 7/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung trên.

