24 người trong đường dây đánh bạc qua mạng 30.000 tỷ đồng bị khởi tố

14 người bị cáo buộc về hành vi tổ chức đánh bạc, 10 người liên quan đến tội đánh bạc.

Cảnh sát lấy lời khai của người liên quan.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) quyết định khởi tố vụ án, bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

14 người bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc gồm: Chiu Hao Cheng (quốc tịch Trung Quốc, tạm trú ở Nam Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Trang Linh; Trần Minh Quang; Bùi Văn Linh; Phạm Thế Công; Nguyễn Sỹ Đồng; Phạm Trần Viễn; Phạm Hữu Lợi; Nguyễn Minh Khuê; Lê Hùng Quốc; Trần Thị Hằng; Phạm Thị Sáu; Bùi Xuân Công và Nguyễn Thị Yến. Bốn bị cáo Viễn, Lợi, Khuê, Quốc ở phía Nam, còn lại đều trú ở Hà Nội.

10 người bị khởi tố về hành vi Đánh bạc gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó ngày 23/4, trên 30 tổ công tác với cả trăm cảnh sát thuộc các đơn vị của Bộ Công an đã khám xét, triệu tập nhiều người tại Hà Nội, TP HCM, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau do liên quan hành vi đánh bạc qua trang web trên. 22 người bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, trong đó có một người nước ngoài giữ vai trò quản lý, điều hành.

Nhà chức trách thông báo trang web cá độ xxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Tổng tiền giao dịch ước tính 30.000 tỷ đồng, qua 4.000 đại lý.

Người tham gia cá độ chủ yếu thanh toán qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến của các ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền nhanh khác. Có người còn thuê công nhân, tài xế xe ôm đi mở tài khoản để sử dụng vào mục đích chuyển tiền, che giấu hành vi giao dịch cá độ bóng đá.