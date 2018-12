22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu để làm thẻ ATM giả Cảnh sát khám xét và thu giữ tang vật. Video: Quang Bình.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá nhóm người quốc tịch Trung Quốc tổ chức làm thẻ ATM giả và đánh bạc.

Công an kiểm đếm thiết bị điện tử tại nơi nhóm người Trung Quốc thuê để làm thẻ ATM giả và đánh bạc. Ảnh: Quang Bình.

Ngày hôm trước, 100 cảnh sát đồng loạt kiểm tra 3 căn biệt thư và một khách sạn ở TP Vũng Tàu, phát hiện 20 nam và hai nữ quốc tịch Trung Quốc sử dụng 41 bộ máy tính bàn, 13 laptop, 300 điện thoại di động, 13 Token key (thiết bị cung cấp mã bảo mật ngân hàng khi giao dịch trực tuyến), 200 vỏ thẻ ATM trắng, máy đọc, dập thẻ và chữ số để làm thẻ ATM giả.

Ngoài ra, 33 thẻ ngân hàng do Trung Quốc phát hành, 650 triệu đồng, 100 USD và 8.500 nhân dân tệ cũng bị tạm giữ.

Máy móc và hàng trăm vỏ thẻ ATM trắng. Ảnh: Quang Bình.

Nhà chức trách còn phát hiện trên máy tính nhiều dữ liệu thể hiện nhóm người này truy cập vào các trang wed đánh bạc trái phép, thông tin cá nhân của các tài khoản ngân hàng ở Mỹ, Anh...

Các nghi can khai, sang Việt Nam để tổ chức làm thẻ ATM giả và đánh bạc trực tuyến, họ được sự giúp sức của những người bản địa với vai trò phiên dịch

Bộ dây cáp để sạc 300 chiếc điện thoại. Ảnh: Quang Bình.

Công an Việt Nam đang phối hợp với phía Trung Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Quang Bình