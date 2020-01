20 người bị điều tra hành vi giết người ở Đồng Tâm

Hà NộiCông an Hà Nội khởi tố Lê Đình Công cùng 19 người về tội Giết người trong vụ án "chống người thi hành công vụ" ở xã Đồng Tâm, ngày 13/1.

Trong 20 người, nhà chức trách ra lệnh tạm giam với Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Lê Đình Chức bị bắt tạm giam.

Công an Hà Nội khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về tội Chống người thi hành công vụ. Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim, Nguyễn Thị Dung bị tạm giữ về cùng tội danh. Những người trên cùng trú tại xã Đồng Tâm.

Bị can Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình - người được công an xác định là chủ mưu, cầm đầu các hoạt động gây rối, chống đối lực lượng chức năng - khai "đã chi hơn 30 triệu đồng mua xăng, hung khí; trực tiếp chỉ đạo hành vi chống đối bằng việc ném đá, bom xăng và lựu đạn", VTV1 đưa tin.

Hung khí thu giữ tại hiện trường gồm pháo hoa, chai bia đựng xăng, lựu đạn, dao, kiếm các loại. Ảnh Công an cung cấp chiều 9/1.

Sau 4 ngày xảy ra sự việc ở Đồng Tâm, sáng 13/1, việc ra vào khu vực Thôn Hoành vẫn bị phong toả. Lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn tại đầu đường tỉnh 429 (gần UBND xã Phúc Lâm và cách Đồng Tâm hơn 4 km). Ba chốt công an lập tại các lối đi về phía sau thôn Hoành (xã Đồng Tâm). Hai chốt khác ở cách thôn Hoành 1-2 km, trên lối dẫn ra nghĩa trang.

Cảnh sát vẫn túc trực ở Đồng Tâm với lý do "để đảm bảo an toàn", thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an nói.

Quãng đường từ thôn Hoành đến khu vực sân bay Miếu Môn là 5 km, hai hướng từ đường lớn dẫn vào xã Đồng Tâm có lực lượng chức năng túc trực kiểm soát người ra vào. (Xem bản đồ cỡ lớn) Đồ họa: Việt Chung.

Theo Bộ Công an, sự việc khởi nguồn từ 31/12/2019 khi một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây tường bảo vệ sân bay Miếu Môn, huyện Mỹ Đức trên địa bàn các xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) và Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức). Trong quá trình xây dựng tường rào, một nhóm khoảng 30 người ở Đồng Tâm đã có hành vi chống đối, chuẩn bị vũ khí, kích động nhằm ngăn cản việc thực thi pháp luật.

Sáng 9/1, lực lượng cảnh sát gồm nhiều đơn vị có trang bị vũ khí tiến vào làng Hoành. Đụng độ xảy ra tại khu vực nhà ông Kình. Bộ Công an cho hay, lực lượng cảnh sát đã bị "một số người sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công" khiến 3 công an hy sinh. Người chống đối là ông Lê Đình Kình đã tử vong.

30 kẻ chống đối tấn công cảnh sát bị bắt VTV - nguồn tin duy nhất được công bố một phần diễn biến của biến cố sáng 9/1 tại Đồng Tâm.

Ba công an hy sinh là đại tá Nguyễn Huy Thịnh (phó trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); đại úy Phạm Công Huy (Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội).

Tang lễ của ba liệt sĩ công an được tổ chức theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân vào ngày 16/1 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ngày 13/1, thi thể ông Kình đã được gia đình an táng. Diễn biến chi tiết cuộc đụng độ chưa được công bố. Việc tiếp cận hiện trường và các nguồn tin vẫn bị giới hạn.