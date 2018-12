20 cảnh sát vây bắt trùm ma túy tích trữ hàng nóng

Ngày 26/7, Phòng cảnh sát chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt Và Vả Lỳ (35 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin, 3.600 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, gần 60 viên đạn...

Và Vả Lỳ. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

Trước đó đường dây tổ chức mua bán ma túy trên đỉnh núi Pù Kẽm (bản Xốp Pu, xã Yên Na, Tương Dương) với sự cấu kết của một người Việt và một số người Lào được trinh sát ma túy phát hiện.

Thâm nhập vào đường dây này, trinh sát xác định Và Vả Lỳ là kẻ cầm đầu. Để đảm bảo an toàn cho việc giao dịch với đối tác, Lỳ cho dựng lán ngay trong hẻm núi hiểm trở với nhiều giờ đi bộ đường rừng mới có thể tiếp cận. Để tránh phục kích, quanh lán hắn gài nhiều bẫy gọi là "chuông gió", được chế tác từ các vỏ lon bia kết với nhau rồi giăng trên ngọn cây. Nếu người lạ vào lán sẽ va vào cây và phát ra tiếng động.

Ngoài những lớp bẫy, Và Vả Lỳ còn được biết đến là kẻ đa nghi khi 24/24h ôm khư khư khẩu AK cùng bọc tiếp đạn hàng chục viên kèm theo lời thề "chống trả khi bị phục kích". Nghi phạm này rất ít khi rời khỏi lán, tất cả giao dịch hầu như diễn ra với đối tác ngay phía trong.

Công an mất nhiều tháng nghiên cứu về cách thức hoạt động của ông trùm ma túy, song việc đột kích bắt quả tang gặp khó khăn. Nhiều phương án vây bắt được vạch ra chi tiết, với yêu cầu đặt lên hàng đầu là bắt sống được đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Rạng sáng 25/7, khi có nguồn tin báo sẽ có cuộc giao dịch ma túy diễn ra trong lán của Lỳ, hơn 20 cảnh sát băng rừng, siết chặt vòng vây. Gần 5h sáng, một người đàn ông khả nghi là đối tác của ông trùm ma túy từ ngoài đi vào lán chuẩn bị giao dịch. Ngay lập tức cảnh sát nổ phát súng chỉ thiên, đồng thời loa kêu gọi đầu hàng.

Súng, đạn cảnh sát thu trong người của Lỳ. Ảnh: Cánh sát cung cấp.

Bị bất ngờ, từ trong lán, Lỳ ôm súng AK và đeo một ba lô lao ra ngoài hòng thoát thân vào rừng, nhưng được vài chục bước chân thì bị cảnh sát phục kích quật ngã. Tang vật thu giữ trên người là 3 bánh heroin, một khẩu AK, 26 viên đạn.

Khám trong lán, nhà chức trách thu thêm 2 khẩu súng, gần 40 viên đạn, một bọc ma túy đá và 3.600 viên ma túy tổng hợp.

Chuyên án đang được mở rộng, truy bắt các nghi phạm liên quan bỏ trốn.

Hải Bình