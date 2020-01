17 tiếng truy lùng nhóm bắt cóc nữ sinh

Trà VinhKhống chế nữ sinh chở đi hàng trăm km, Nguyễn Quốc Toàn, 27 tuổi, yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 5 tỷ đồng và dọa giết nếu báo cảnh sát.

Nguyễn Quốc Toàn từng công tác tại Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ nhưng hơn tháng trước đã xin ra khỏi ngành vì nợ nần. Anh ta có người thân giúp việc cho gia đình nữ sinh viên năm thứ ba Đại học Trà Vinh.

Nửa tháng trước, Toàn kết bạn với thiếu nữ trên mạng xã hội và đã nhiều lần mời đi uống nước. Biết cha mẹ cô gái thuộc diện khá giả ở huyện Cầu Kè, gã cùng với Trần Minh Hiếu (23 tuổi, quê TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi, quê TP HCM) lên kế hoạch bắt cóc, tống tiền.

Nguyễn Quốc Toàn (phải) và Nguyễn Chí Tâm sau khi bị bắt. Ảnh: Công an Trà Vinh cung cấp.

Trưa 13/1, cựu công an thuê ôtô 4 chỗ qua Trà Vinh, gọi điện mời nữ sinh uống cà phê trước cổng trường đại học. Cô gái vừa đến liền bị cả nhóm lao vào đánh, kéo lên ôtô. Chúng nói có chuyện gấp nên yêu cầu tài xế chạy nhanh về TP Vĩnh Long. Toàn tiếp tục thuê taxi đưa con tin về hướng Đồng Tháp rồi qua TP Long Xuyên, An Giang.

Hơn bốn tiếng sau, Toàn cho rằng đã an toàn và cắt được sự truy đuổi của cảnh sát, nên liên lạc với gia đình nạn nhân yêu cầu chung năm tỷ đồng tiền chuộc. "Anh ta đe dọa, nếu không đáp ứng và báo công an thì tính mạng của cô gái sẽ nguy hiểm", mẹ nạn nhân nói.

Toàn liên tục hối thúc gia đình chuẩn bị đủ tiền, rồi thường xuyên tắt điện thoại khiến người thân cô gái hoang mang. Mẹ nữ sinh sau đó được công an hỗ trợ, yêu cầu chúng giữ liên lạc để tiện việc giao tiền, nhận người.

Sau khi bàn tính kỹ mọi phương án, đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cùng mẹ cô gái lên ôtô đi giao dịch với nhóm bắt cóc.

Tuy nhiên, kẻ chủ mưu liên tục thay đổi địa điểm, lúc thì ở gần cầu Vàm Cống (Đồng Tháp), rồi chuyển qua TP Long Xuyên (An Giang), Cờ Đỏ (Cần Thơ). Cuối cùng, gã chốt địa điểm tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Rạng sáng 14/1, mẹ thiếu nữ đã đến nơi nhưng lúc này nhóm của Toàn đang ở trong một nhà nghỉ và tắt điện thoại. Không liên lạc được với nhóm tội phạm nên đại tá Quân bố trí mẹ nạn nhân ôm túi tiền 100 triệu đồng đứng chờ ven quốc lộ 91, đoạn qua phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Hơn ba tiếng sau, một chiếc taxi trờ tới, Toàn cùng Tâm lao xuống giật túi tiền rồi nhảy lên xe đẩy nữ sinh xuống đường. Lập tức, hàng chục trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ Toàn và các đồng phạm. Cả ba đang bị tạm giữ về hành vi Bắt cóc và Cưỡng đoạt tài sản.

Giải cứu nạn nhân bị bắt cóc an toàn sau 17 tiếng, hôm qua, 23 cảnh sát trong chuyên án được Ban giám đốc Công an Trà Vinh và UBND tỉnh Trà Vinh khen thưởng. Ngoài ra, hai cá nhân được đề nghị khen thưởng từ Bộ công an.

Cửu Long