Cách mua bảo hiểm y tế online cho hộ gia đình

Để mua bảo hiểm y tế trực tuyến cho hộ gia đình, bạn cần xác định mình có thuộc nhóm đóng bảo hiểm loại này không, tham khảo mức đóng trước khi quyết định.

Những ai có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Theo Điều 5 Nghị định 146/2018, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm:

1. Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018 gồm:

(1.1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

(1.2) Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

(1.3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

(1.4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

(1.5) Nhóm do người sử dụng lao động đóng

2. Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại (1).

3. Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) nêu trên mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cơ sở 2, TP Thủ Đức, tháng 6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

- Người thứ nhất là 105.300 đồng/tháng.

- Người thứ hai là 73.710 đồng/tháng.

- Người thứ ba là 63.180 đồng/tháng.

- Người thứ tư là 52.650 đồng/tháng.

- Từ người thứ năm trở đi là 42.120 đồng/tháng.

Lưu ý: tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình không bắt buộc cả hộ gia đình đóng tiền cùng một thời điểm mà có thể mua nhiều lần trong năm tài chính (1/1 đến hết ngày 31/12 của năm) vẫn được giảm trừ như trên. Người tham gia được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Các bước đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình online

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, trên thanh menu bạn chọn "Thanh toán trực tuyến" và sau đó click vào "Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình"

Bước 3: Tại màn hình, ở mục "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình", bạn lựa chọn "Được giảm trừ mức đóng"

Hệ thống khi này sẽ chuyển sang cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bạn điền đầy đủ thông tin các thành viên của hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

Bước 3: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai.

Phần mềm sẽ xác định nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, xác thực thông tin của chủ hộ, các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định thứ tự tham gia BHYT của từng thành viên được giảm trừ mức đóng trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú hoặc xác thực thông tin của chủ hộ chưa đóng đúng hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú, tạm trú với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

Bước 4: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng ngay khi giao dịch thành công.

Bước 5: Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

*Lưu ý: sau khi đăng ký thành công, sau này nếu muốn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, tại bước 3, bạn chọn "không được giảm trừ mức đóng", hệ thống sẽ hiện ra giao diện để bạn nhập mã thẻ BHYT như bên dưới. Bạn chọn số tháng muốn gia hạn, kiểm tra thông tin và thanh toán qua ngân hàng liên kết.

Hải Thư