Pháp khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng nhất 76 năm

Giới chức Pháp tuyên bố đã khống chế được đám cháy rừng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1949, thiêu rụi 16.000 ha trong ba ngày.

Đám cháy bùng phát hôm 5/8 tại làng Ribaute, lan nhanh qua nhiều địa điểm xung quanh ở vùng Aude, miền nam nước Pháp. Sau ba ngày, lửa đã tàn phá khoảng 16.000 hecta rừng, đất nông nghiệp, làng mạc, đánh dấu vụ cháy rừng tồi tệ nhất ở Pháp kể từ năm 1949.

Đám cháy đã khiến một phụ nữ thiệt mạng, 18 người bị thương, hơn 50 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Khoảng 2.000 người địa phương và du khách phải sơ tán, hàng loạt tuyến đường bị phong tỏa.

Giới chức Pháp ngày 7/8 thông báo đã khống chế được đám cháy, sau khi huy động toàn bộ nguồn lực chữa cháy của quốc gia, với gần 2.000 lính cứu hỏa, 500 xe chữa cháy được triển khai đến hiện trường.

Lực lượng này sẽ tiếp tục bám trụ tại khu vực trong những ngày tới để sẵn sàng ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Cháy rừng tại vùng Aude, miền nam Pháp, ngày 6/8. Ảnh: AFP

Khoảng 1.500 ngôi nhà ở vùng Aude vẫn chưa có điện sau khi đám cháy quét qua. "Chúng tôi đã cứu được ngôi nhà sau khi chống lửa suốt đêm, nhưng giờ không có điện, nước, Internet. Cứ như tận thế vậy", Alain Reneau, nông dân tại Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ cháy rừng, nói.

Ảnh vệ tinh cho thấy đám khói lớn bốc lên từ đám cháy rừng ở miền nam nước Pháp, hướng ra Địa Trung Hải, phản ánh quy mô của thảm họa.

Khói cháy rừng ở miền nam Pháp. Ảnh: NASA

"Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến cháy rừng lớn như thế này", Simon Gomez, 77 tuổi, nói từ Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Giới chức Pháp cho biết lửa lan nhanh bất thường do gió mạnh và thảm thực vật khô sau nhiều tháng hạn hán.

"Đây là hậu quả của biến đổi khí hậu, hạn hán ở khu vực", Bộ trưởng Môi trường Agnes Pannier-Runacher nói. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đức Trung (Theo Reuters, AFP, Le Monde)