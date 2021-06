Pháp gửi tượng Nữ thần Tự do thứ hai tới Mỹ

Tượng Nữ thần Tự do thứ hai có kích thước nhỏ hơn so với nguyên bản, được Pháp chuyển tới New York trưng bày nhân ngày Quốc khánh Mỹ.

Bức tượng bằng đồng, có biệt danh "Em gái nhỏ", với kích cỡ bằng 1/16 so với bức tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng trên đảo Tự do ở New York, được nhấc khỏi Viện Bảo tàng Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia (CNAM) ở Paris hôm 7/6 và chuyển vào thùng chứa đặc biệt để vận chuyển sang Mỹ nhân dịp quốc khánh nước này.

Tượng Nữ thần Tự do trong Viện Bảo tàng Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia ở Paris hôm 7/6. Ảnh: CNAM.

Bức tượng này nặng hơn 450 kg, cao 3 mét, chế tác năm 2009 và được dựng trong vườn của bảo tàng từ năm 2011. Đây là bản sao mô phỏng chính xác bản thạch cao năm 1878 do CNAM bảo quản.

"Em gái nhỏ" sẽ được đặt trên đảo Ellis ở New York, ngay gần "chị đại" Nữ thần Tự do bản gốc, trong thời gian từ 1/7 tới 5/7. Sau đó, tượng sẽ được chuyển tới thủ đô Washington và trưng bày trong 10 năm tại dinh thự của đại sứ Pháp.

"Bức tượng đại diện cho tự do, chiếu rọi hào quang khắp thế giới", Olivier Faron, tổng giám đốc CNAM nói. "Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp: Tình hữu nghị của chúng tôi với Mỹ rất quan trọng, đặc biệt trong thời gian này. Chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ tình hữu nghị".

Bản sao thiết kế kiểu tân cổ điển giống "chị đại" ở New York. Tượng Nữ thần Tự do ở New York đại diện cho nữ thần Tự do của La Mã, cao 46 mét, đầu đội vương miện có 7 gai, tượng trưng cho hào quang mặt trời chiếu rọi thế giới, tay cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ bằng chữ số La Mã, xiềng xích bị gãy nằm ở chân trái, biểu thị việc bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ.

Bức tượng được khánh thành vào tháng 10/1886, là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ.

Hồng Hạnh (Theo CNN)